Türkiye 'Güçlü Hükümet sistemi' dedi

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Türkiye hem demokrasiden vazgeçmediğini hem de çok güçlü bir hükümet sisteminden ve çok güçlü bir yasama organından yana tavır koyduğunu gösterdi." dedi.

Kaynak, yabancı basın mensuplarının bulunduğu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve Anadolu Ajansı (AA) iş birliğiyle kurulan "Referandum 2017 Basın Merkezi"nde halk oylaması sonuçlarını değerlendirdi.

Açılan sandıklarda "evet" oylarının "hayır" oylarını geçtiğini ifade eden Kaynak, Türkiye'nin dinamik yapısını ortaya koyduğunu söyledi.

Halk oylamasının barış ve huzur içerisinde yapıldığını dile getiren Kaynak, şöyle devam etti:

TÜRKİYE'NİN TAVRI GÜÇLÜ HÜKÜMETTEN YANA OLDU

"Türkiye yüksek katılım oranıyla demokrasiyi ne kadar içselleştirdiğini bir kez daha gösterdi. Bu katılım oranı gelişmiş Batı ülkelerinin iki misline yakın orandadır. Türkiye terörle mücadele yaparken, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele ederken bir kısım hızlı tedbirlere ihtiyaç duyduğumuzdan olağanüstü hal ilan edilmişti. Bu dönemde hiç kimsenin OHAL'den kaynaklanan siyaset serbestisi engellenmedi. Türkiye'nin kendisinin ne kadar şeffaf bir toplum haline geldiği anlaşıldı. Türk basının ne kadar objektif ve şeffaf halde hem 'evet' lehine propaganda yapanı hem 'hayır' lehine propaganda yapanı bütün kamuoyuna yansıttığını gördük. Barış ve huzur içerisinde bir referandum oylaması ortaya kondu.

Türkiye hem demokrasiden vazgeçmediğini hem de çok güçlü bir hükümet sisteminden ve çok güçlü bir yasama organından yana tavır koyduğunu gösterdi. Sonuçların sadece Türkiye için değil bölgemiz için de çok olumlu neticeler doğuracağını ve müzakerelerini yürüttüğümüz Avrupa Birliği bakımından da çok önemli neticeler doğuracağını hep beraber göreceğiz."