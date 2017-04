Yardım faaliyetleri dışına çıktılar izinleri durduruldu

Türkiye'de ağırlıklı olarak "mültecilere destek" adı altında çalışmalar yürüten yurtdışı kaynaklı 5 sivil toplum kuruluşunun (STK) faaliyet izinleri, yardım dışı faaliyetlerde bulunduklarının saptanması üzerine durduruldu.



15 TEMMUZ DENETİMİ

Özellikle 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde Türkiye'de çalışma yürüten yurtdışı kaynaklı STK'ların faaliyetleri mercek altına alındı. Çalışmaların amacı ise, insani yardım uygulamalarının dışına çıkarak Türkiye'nin milli birliğini bozan, misyonerlik faaliyetleri yürüten veya başka nedenlerle yasalara aykırı hareket eden vakıfların belirlenmesi. Türkiye'de ocak ayından bu yana yapılan incelemeler sonucunda ABD, İtalya ve İngiltere kaynaklı 5 STK'nın faaliyet izinleri, insani destek konularının dışına çıktıkları ve de izinsiz yabancı çalıştırma, para transferi gibi yardım dışı uygulamalarda bulundukları gerekçesiyle durduruldu. Bu kapsamda 15 Ocak'tan itibaren çalışmaları durdurulan STK'lar şunlar: "Coordination of the Organizations for Voluntary Service (COVS)", "International NGO Safety Organisation (INSO)", "Business Software Alliance Incorparation (BSA)", "Turkish Coalition of America (Amerika Türk Koalisyonu) Türkiye Temsilciliği" ile "Mercy Corps Türkiye Temsilciliği."



ŞİKÂYETLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan, ilgili mercilere, Mercy Corps Türkiye Temsilciliği başta olmak üzere izinleri iptal edilen kuruluşların, illegal olarak Türk dernekleri, izinli-izinsiz yabancı STK'lar, kuruluşlar ve şahıslarla iş birliğine giderek faaliyetlerini dolaylı yoldan sürdürdüklerine ilişkin şikâyetler ulaştığı da öğrenildi.