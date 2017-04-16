‘Yine olsa yine tankların önüne çıkarım

Darbecilerin F-16'dan attıkları bombayla ağır yaralanan Yasin 24 ameliyatla 9 aylık yaşam mücadelesini kazandı:
FETÖ'nün alçak darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, Ali İhsan Lezgi ve 23 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlu Yasin Lezgi
, darbeyi durdurabilmek için evlerinden çıkarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne koştu. Baba oğul, sabaha karşı Külliye yakınında hainlerin Külliye'ye girmesine engel oldu ve yaralıların hastaneye taşınmasına yardım etti. Ancak baba oğul, sabah saatlerinde hainlerin kullandığı F-16 ile atılan bombanın hedefi oldu.
'İÇ ORGANLARIM DIŞARIDAYDI'
"Gözlerimi açtığımda tüm iç organlarım dışarıdaydı" diyen üniversite öğrencisi Yasin Lezgi o günden sonra tam 9 ay boyunca çoğunluğu yoğun bakımda olmak üzere hastanede tedavi oldu. İlk bir ay 2 günde bir ameliyata alındı. Bu süre içinde tam 24 kez ameliyathaneye girdi. 7 metrelik bağırsaklarından geriye 1.5 metre kaldı. Midesi parçalandı, karaciğer ve böbrekleri zarar gördü. Ancak o gözünü açtığında sadece babası Ali İhsan Lezgi'nin durumunu sordu. Babasının şehit olduğunu ailesi ve doktorları Yasin Lezgi'den uzun süre gizledi. Ancak bir gün hastanede televizyon izlerken, 15 Temmuz şehitleri arasında babasının ismini ve resmini görünce hayat mücadelesini bırakmak istedi.
'DEVLETİMİZ HEP YANIMIZDA'
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sağlık Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, Yasin'i hiç yalnız bırakmadı. Yasin'e her gün kitaplar taşıyarak ziyarete geldiler, moral verdiler. Kütahya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ndeki kaydı yetkililerin yardımıyla Ankara Gazi Üniversitesi'ne alındı. Ailesi, doktorları ve devletin tüm kademesinin maddi-manevi desteği ile hayata yeniden tutunan Yasin Lezgi, tedavi gördüğü Liv Hastanesi'nde önceki gün son kez ameliyata girdi. Yasin'e yeni bir mide duvarı yapıldı. Bağırsakları normal fonksiyonuna döndü. 17 Nisan'da taburcu edilmesi bekleniyor. Yasin Lezgi, "Devletin garantisi biziz. Yine olsun yine tankların, F-16'ların önüne çıkarım. 17 Nisan'da hem benim hem de Türkiye için daha güzel bir hayat başlayacak" dedi. Annesi Sevgi Lezgi ise "Devletimiz hep yanımızda. Hainlerin cezası verilsin bize yeter" diye konuştu.
"BİZE O KÖTÜ GECENİN EN GÜZEL HATIRASI YASİN OLDU"
Genel Cerrahi uzmanı Prof. Mahir Özman, "Biz 15 Temmuz gecesi 60'a yakın hastayı acilden aldık. Hepsinin sağlık durumu çok iyi oldu. Bizim için en özel hastalardan birisi ise Yasin oldu. Tüm hastane Yasin ile özel bir bağ kurduk. Yoğun bakımdan çıktı, yoğun bakımdaki diğer hastaları ziyarete geldi. Bizim için o kötü günün en güzel hatırası Mahir oldu. 17 Nisan sabahı hem Yasin hem de Türkiye için yeni bir dönem başlayacak" diye konuştu.