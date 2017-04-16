YSK Başkanı: Halk oylamasında evet çıkmıştır

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven referandum sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Güven'in açıklamaları şöyle:

"Oylar büyük oranda sayıldı. Halkoylamasıyla ilgili kurulumuz tarafından bilgilendirme mesajı almak isteyenlere e-posta ve SMS ile bilgilendirme mesajı yolladık. İl ve ilçe merkezlerinde bina sorumlusu görevlendiren yerlerde seçim torbalarını, oy verme günü saat 05.00'te teslim ettik. İstenmeyen görüntülerin önüne geçtik."

'Evet' mührü iradeyi yansıtıyor

"Zarfların dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verdi"

"Sandıklar açılmaya başlandıktan sonra sonuçlar kurulumuza ve siyasi partilere intikal etmeden önce, bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulasını ve zarflarını sandık kurulu mühürüyle mühürlemedikleri yönündeki yoğun şikayetler ve AK Parti temsilcisinin talebi üzerine kurulumuz, sandık kurulu mühürü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verdi.

"EVET MÜHRÜYLE MÜHÜRLENMİŞ PUSULALARI GEÇERLİ SAYMIŞTIR"

"Halkoylamanın başlamasından sonra bir kısım YSK kurullarında tercih mührü yerine evet mührü dağıtıldı ve bu mühürlerle oy kullandırıldı. Ayrıca bazı sandıklarda sandık kurulu mühürünün oy pusulasının arka yüzü yerine, ön yüzüne, bazılarında arka yüzüne basılmakla birlikte ön yüzüne çıktığı bilgisi alınması üzerine kurulumuz, oylamada kullanılan 'Evet' mührünün seçmenin iradesini yansıtan işaret niteliğinde olduğunu, kanunda yer alan mühürlerden biri yerine diğerinin kullanılmış olmasının seçmenin iradesini etkileyecek nitelikte görmeyerek 'Evet' mührüyle mühürlenmiş pusulaları geçerli saymıştır."

"YSK'YA GELDİĞİ ANDA PARTİLERLE PAYLAŞILMAKTADIR"

"Sandık kurulları seçim başlamadan önce teslim aldığı oy pusulası ve zarflarını seçim sabahı sayıp tutanağa bağlamakta, seçimden sonra sayıma geçilmeden önce sağlamayı yapmaktadır. 7 kişilik sandık kurullarının en az 5 tanesi siyasi parti temsilcilerinden oluşmaktadır. Onların tuttuğu ıslak imzalı tutanaklar YSK'ya geldiği anda partilerle paylaşılmaktadır ve bu akşam da paylaşılmıştır."

"FARK 1 MİLYON 250 BİN OLDU"

Kesin olmayan sonuçlara göre, Evet ve Hayır oyu arasındaki fark 1 milyon 250 bin oldu. Halk oylamasında 'Evet' çıkmıştır. Kesin sonuçlar itirazlar değerlendirildikten sonra en geç 11, 12 gün sonra açıklanacaktır.