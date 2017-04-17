nın aracına ; 1 güvenlik korucusu şehit

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 17.4.2017 10:09 Güncelleme Tarihi: 17.4.2017 10:14
Ak Parti İlçe Başkanının aracına saldırı; 1 güvenlik korucusu şehit

'ın Muradiye İlçesi'nde referandum çalışmasından dönen İbrahim Vanlı ile beraberindeki korucuları taşıyan iki araca 'lı teröristler tarafından düzenlendi. Saldırıda, Vanlı'nın güvenlik korucusu yeğeni Adnan Vanlı şehit oldu, 1 korucu da yaralandı.

Olay, saat 22.15 sıralarında Muradiye İlçesi Açıkyol Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim lı, mahallede referandum çalışması yaptıktan sonra, beraberindeki partililer ve güvenlik korucularıyla iki araçla dönüşe geçti. Mezarlık bölgesine gelindiğinde, pusu kuran 'lı teröristler, uzun namlulu silahlarla araçları çapraz ateşe aldı.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLADI!

da İbrahim Vanlı'nın aracının önünde giden korucuları taşıyan araç, isabet aldı. Araçtaki Başkan Vanlı'nın yeğeni olan güvenlik korucusu Adnan Vanlı şehit oldu, 1 korucu da yaralandı. Saldırının ardından olay yerine güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralı korucu Van YYÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik güçleri, kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ak Parti İlçe Başkanının aracına saldırı; 1 güvenlik korucusu şehit
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz