Alman basınından referandum sonuçlarına skandal yorumlar!

PKK'sından FETÖ'süne birçok teröristi ülkesinde besleyen Almanya, referandum sürecinde de terör örgütleriyle birlikte hareket etmişti. Nitekim referandum sürecinde Türkiye düşmanlığı üzerinden yayınlarını sürdüren Alman basını EVET ile sonuçlanan anayasa referandumunu da hazmedemedi.

Gelişmeleri an be an okuyucularına duyuran gazete ve dergiler, sandıktan EVET çıktığı halde, Türk halkının yaklaşık yüzde 52'si EVET dediği halde, millet iradesini EVET'ten yana kullandığı halde, referandum sonuçlarını 'Türkiye bölündü', 'Erdoğan zaferi mi? Yoksa seçim hilesi mi?', 'Erdoğan'ın bu zaferi bir yenilgi' gibi skandal başlıklarla servis ettiler.

ALMAN BASINI HAZMEDEMEDİ!

SPİEGEL ONLİNE: BÖLÜNMÜŞ TOPLUM

"Türk seçmenler eski güçlü Osmanlı hayaliyle güçlü bir cumhurbaşkanından yana karar verdi. Ancak çok az bir farkla, halkın yarısı tam tersini istiyor. Türkiye'deki tartışmalı başkanlık sistemine ilişkin referandum sonuçları ülkenin ne kadar bölündüğünü gösteriyor. Her zamanki gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini haklı ve tüm endişelere rağmen hedefe ulaşmış görüyor. O kendisini galip görürken, muhalefet partileri CHP ve HDP sonuçlara itiraz ediyor ve oyların yeniden sayılmasını istiyor. Ancak bu Erdoğan'ı ilgilendirmiyor."

TAGESSCHAU.DE: ERDOĞAN'A AZ FARKLA "EVET"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan referandumdan sonra erkenden zaferini ilan etmişti. Ama anayasa değişikliği için gerekli çoğunluk az farkla gerçekleşti. Muhalefet itiraz edeceğini açıkladı."

BİLD ONLİNE: AZ FARKLA ERDOĞAN ZAFERİ Mİ, YOKSA SEÇİM HİLESİ Mİ?

"Erdoğan oylama yaptırdı ve kendi galibiyetini kutlattı. Ve açıkça, yapacağı ilk işlerden birinin idam cezası olacağını duyurdu. Görünüşe göre, Türk seçmenlerin yüzde 51,3'ü, Erdoğan'a geniş yetkiler veren anayasa değişikliğine onay verdi. Ancak seçim zaferine dair sonuçlar, muhalefetin de temsil edildiği seçim kurulu tarafından değil, devletin kurumu Anadolu Ajansı tarafından dağıtıldı."

N-TV.DE: TARİHİ KARAR- ERDOĞAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ KAZANDI

"Türkiye görünüşe göre gelecekte başkan tarafından yönetilecek. Seçim komisyonu referandumun kazananının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleyenler olduğunu açıkladı. Buna karşılık muhalefet usulsüzlükler olduğunu öne sürerek, sonuçlara itiraz edeceğini duyurdu."