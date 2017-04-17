Başbakan yıldırım: "Demokrasi tarihimizde bu oylamayla yeni bir sayfa açılmıştır"

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, "Yola çıkarken söylediğimiz gibi 'Halkın iradesi nasıl tecelli ederse, o sonuç başımızın tacıdır' dedik. Halkımız seçimini yapmış, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine olur vermiştir. Bu ülke, bu millet artık hiçbir vesayete, hiçbir harici müdahaleye, hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir." dedi.

Başbakan Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaparak, vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Yıldırım: Teşekkürler Türkiye, teşekkürler aziz milletim

Konuşmasına, "Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun, kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Bölücü hainler aklına koysun, kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz." sözleriyle başlayan Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören halk oylaması, gayriresmi sonuçlara göre, 'evet' ile neticelenmiştir. Cenabı Mevlam hayırlı uğurlu eylesin. Yüksek bir katılımla sandık başına giderek tercihini yapan, demokrasimize sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

81 ilde milyonlar meydanlara akın etti

- "DEMOKRASİ TARİHİMİZDE BU OYLAMAYLA YENİ BİR SAYFA AÇILMIŞTIR"

Başbakan Yıldırım, halk oylamasının güvenliğini sağlayan bütün güvenlik teşkilatı ile tüm kamu görevlilerine, sandık görevlilerine ve müşahitlere de teşekkürlerini ileterek, şunları söyledi:

"Bugün ilk kez bu halk oylamasında sandığa giden 1 milyon 269 bin gencimizi özellikle kutluyorum. Huzur içinde neticelenen bu oylama, demokrasi tarihimizde milletin kendi kararıyla verdiği bir seçimdir. Demokrasi tarihimizde bu oylamayla yeni bir sayfa açılmıştır. Herkes emin olsun ki çıkan bu sonucu halkımızın refahı, huzuru için en güzel şekilde değerlendireceğiz. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler aziz milletim."

Başbakan Yıldırım: Durmak yok, yola devam!

Yurt dışında yaşayan ve demokrasiye sahip çıkan vatandaşlara da teşekkür eden Başbakan Yıldırım, "Bir özel teşekkür ve bir selam, kurucu genel başkanımız, liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kendisini buradan, defalarca bu balkon konuşmasını yaptığı yerden sevgiyle, saygıyla bütün teşkilatım adına selamlıyorum." dedi.

Başbakan Yıldırım: Terör örgütleri ve dış mihraklara cevap verildi

Demokratik tercihin ortaya çıkması için çok çalıştıklarını ve gayret ettiklerini hatırlatarak, bu süre içerisinde sahaya çıkan herkese şükranlarını sunduğunu belirten Yıldırım, "Heyecanınızla, coşkunuzla, kampanya boyunca bizi bir an bile yalnız bırakmayan siz yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu anayasa değişikliğinin hazırlanmasında beraber çalıştığımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve partisinin bütün teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte diğer partilerimize de halk oylaması sürecinde yaptıkları olumlu katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

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Vatandaşlara , "Şimdi ne yapıyoruz? Durmak yok." diye seslenen Yıldırım, "Yola devam" karşılığını alması üzerine, sözlerine şöyle devam etti:

"Kaldığımız yerden yola devam ediyoruz. Elbette farklı düşüncelerimiz, farklı çözüm önerilerimiz olacak ama neticede birliğimizi, beraberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Demokrasimizin güzelliği de budur. Farklı fikirlere sahip olmak hiçbir şekilde birbirine üstünlük sağlamak demek değildir. Meydanlarda farklı şeyler söyledik, millete farklı şeyler anlattık ama son sözü millet söyledi, 'evet' dedi, noktayı koydu. Yola çıkarken söylediğimiz gibi 'Halkın iradesi nasıl tecelli ederse, o sonuç başımızın tacıdır.' dedik. Halkımız seçimini yapmış, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine 'olur' vermiştir. Bu ülke, bu millet artık hiçbir vesayete, hiçbir harici müdahaleye, hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir."

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bu seçimlerle 15 Temmuz alçak darbe girişimini yapan terör örgütüne, bölücü terör örgütüne, Türkiye'ye düşmanlık yapan dış mihraklara en güzel cevabı milletimiz sandıkta vermiştir." dedi.

Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının ardından, AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaparak, vatandaşlara hitap etti.

Yıldırım, "Bu seçimlerle 15 Temmuz alçak girişimini yapan terör örgütüne, bölücü terör örgütüne, Türkiye'ye düşmanlık yapan dış mihraklara en güzel cevabı milletimiz sandıkta vermiştir." ifadesini kullandı.

Halk oylamasının Türk demokrasisinin olgunluk düzeyini bütün dünyaya gösterdiğini belirten Yıldırım, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti devletinin birinci derece eşit vatandaşlarıyız. Meşru siyasi alandaki rekabet, birlik ve bütünlüğümüzü asla bozamaz, bozamayacaktır. Vatandaşlarımızın tercihi doğrultusunda geleceği güven içinde inşa edeceğiz. Açıkça söylüyorum, bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Kazanan Türkiye'dir, kazanan aziz milletimdir. Şimdi artık dayanışma, bir olma, beraber olma, birlikte Türkiye olma zamanıdır." değerlendirmesini yaptı.

Sandıktan "Evet" çıktığı için mutluluk duyduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, milli iradeyle aynı yönde bulunmanın büyük bir şeref olduğunu vurguladı.

Bu büyük mutluluğa gölge düşürecek her türlü davranış ve yorumdan kaçınacaklarını kaydeden Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Demokratik olgunluğumuzu, bize yakışan vakarla anlatmaya devam edeceğiz. Bizim nezdimizde öteki, beriki yoktur. Kimsenin kalbi kırık olmasın, kimse mahsun olmasın. 26 Şubat'ta Kahramankazan'da başlattığımız bu maraton bugün başarıyla sonuçlandırılmıştır. Cumhurbaşkanımız bu süreçte birçok ilde, Anadolu'da vatandaşlarımızla kucaklaştı. Kampanya, bütün şehir meydanlarında bir bahar şölenine dönüştü. Toplumun bütün renkleri, tercihlerini ifade ederek meydanlara döküldü.

Şükürler olsun huzur içinde bu oylamayı gerçekleştirdik. Hiçbir olumsuzluk yaşamadık. Süreç boyunca yurtdışındaki vatandaşlarımız görülmemiş bir heyecanla, milliyetseverlik ve vatanseverlikle ülkemize, Türkiyemize, birliğimize, beraberliğimize sahip çıktılar. Yine bu süre içerisinde Türkiye'ye müdahil olmak isteyenler, Türkiye'nin ayağına basmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır. Onların dediği değil, Türkiye'nin, milletin dediği oldu. Şimdi önümüze, işimize, milletimizin aydınlık yarınları için uzak ufuklara bakacağız."

- "BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZIN HAKKINI, HUKUKUNU GÖZÜMÜZ GİBİ KORUYACAĞIZ"

2019 seçimlerine kadar gerekli hazırlıklarını tamamlayarak ve çalışarak yeni yönetim sistemini ilk genel seçimde hayata geçireceklerini vurgulayan Başbakan Yıldırım, bugün demokrasi, millet, hukuk devleti, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan 83 milyon vatandaşın kazandığını bildirdi.

Sistem değişikliğiyle birliği ve beraberliği daha çok güçlendireceklerini anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Ekonomimizi daha da büyüteceğiz. Kalkınmamızı çok daha hızlı hale getireceğiz. İç ve dış düşmanlarla mücadelemiz daha da şiddetlenecek. Türkiye'yi terörden arınmış, birliğini, beraberliğini, kardeşliğini sağlamlaştırmış örnek lider ülkeler arasına inşallah birlikte sokacağız. Demokrasi ve hukuk devletimizi daha da sağlam temellere oturtacağız. Bütün vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu gözümüz gibi koruyacağız. Bu halk oylamasında 'hayır' diyenler de 'evet' diyenler de birdir, aynı şekilde değerlidir. 'Evet' ve 'Hayır' diyen bütün vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Hepsini sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Biz biriz, beraberiz. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bütün farklılıklarımızla bir bütünüz."

Demokrasinin ortak değer olduğunu belirten Yıldırım, kampanya döneminde her an yanında olan ve destek veren eşi Semiha Yıldırım'a ve ailesine teşekkür etti.

Bu sonucun millet ve gelecek için hayırlı olması dileğinde bulunan Başbakan Yıldırım, "Bütün milletimize, yol arkadaşlarıma, kadın teşkilatlarımıza, gençlik teşkilatımıza, bütün AK Parti teşkilatına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, yağmur altında kendisini bekleyen vatandaşlarla, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının dizelerini tekrar etti.

Yıldırım, konuşmasını "Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun" diyerek tamamladı.

- BALKON KONUŞMASINDAN NOTLAR

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nin balkonuna eşi Semiha Yıldırım ile çıktı.

Eşi ile vatandaşları selamlayan Yıldırım, konuşmasını "Teşekkürler Türkiye" ile "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ifadelerinin yer aldığı fon önünde gerçekleştirdi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşması esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam göndermesi üzerine alandaki vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

Yıldırım'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkürü sırasında da alandaki çok sayıda vatandaş bozkurt işareti yaptı.

Konuşmanın ardından, havai fişekler atıldı.

Başbakan Yıldırım'a balkon konuşmasında, Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli, Numan Kurtulmuş, Tuğrul Türkeş ve Veysi Kaynak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Cevdet Yılmaz, Ahmet Sorgun, Erol Kaya, Mehdi Eker, Vedat Demiröz, Nükhet Hotar, Öznur Çalık, Fatih Şahin, Mustafa Ataş, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Mehmet Muş, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve çok sayıda AK Parti milletvekili eşlik etti.

Başbakan Yıldırım, daha sonra beraberindekilerle makam odasına geçerek, tebrikleri kabul etti.