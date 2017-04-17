Bombalı tünele 4 gözaltı daha

Diyarbakır'da, karşısındaki binanın bodrumundan, Emniyet Müdürlüğü Ek Binasındaki Bakın-Onarım Şube Müdürlüğü'nün altına 30 metre tünel kazarak 1 ton bombayla saldırı düzenlenen terör örgütü PKK mensuplarının yakalanması için operasyonlar devam ediyor. Biri polis 3 kişinin şehit olduğu ve 80 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili daha önce 10 kişinin gözaltına alındığı soruşturma Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin görevlendirdiği 4 terör savcısı tarafından yürütülüyor. Gözaltına alınan 10 kişinin verdiği ifadeler ile olay yeri inceleme ekiplerince tünel ve apartmanın bodrum katından alınan parmak izlerinin ardından önceki gün, Özel Harekât Timlerinin de desteği Bağlar'da bazı adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 şüpheliyi, Cizre'de ise 1 kişiyi daha yakaladı. Şüphelilerden ikisinin, tünelin kazılmasını planladığı, kontrol etmek için sürekli olarak bölgeye gelip gittiği, diğer 2'sinin ise yardım ve yataklık yaptığı bildirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.