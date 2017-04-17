CHP'nin referandum yalanını müşahitlerine gönderdiği mesajlar açığa çıkardı

Referandum sonrası mühürsüz oy itirazı yapan ve YSK'yı hedef gösteren CHP'nin, YSK'nın kararlarının farkında olduğu, fakat referandumda yaşadığı yenilgiyi kamufle etmek amacıyla ortalığı karıştırdığı gerçeği, sosyal medyada dile getirilen iddiaya göre CHP'nin sandık müşahitlerine gönderdiği mesajların açığa çıkmasıyla deşifre oldu.

"MÜHÜRLENMEMİŞ OY PUSULASI VAR İSE MÜHÜRLEYEREK DEVAM EDİN"

Sandık görevlilerine CHP merkezinden atıldığı gözüken mesajlarda "Oy pusulalarının arkası mühürlenmemiş ise, bu durum tutanağa geçirilmeli ve kalan oy pusulaları mühürlenerek oy kullanmaya devam edilmelidir" şeklinde belirtilmesine rağmen CHP söz konusu duruma da sonradan itiraz etmiş, kullanılan oyların geçersiz sayılması gerektiğini ifade etmiş ve YSK'yı hedefe koymuştu.

Hatta bazı basın/yayın organları bir adım daha ileriye gitmiş, mühürsüz pusulalara mühürlerinin vurulduğu düşük çözünürlükteki bir videoyu "Topluca 'Evet' basıyorlar" gibi bir yalanla medyaya servis etmişlerdi.

CHP VE KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya üzerinden servis edilen görüntülerde CHP'nin mühürsüz pusulalardan haberdar olduğu ve müşahitlerini de bu konuda uyardığının açığa çıkması üzerine, yapılan itirazların referandum başarısızlığının üstünü örtme çabası olduğu gerçeği deşifre oldu.

Çok sayıda kullanıcı CHP ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken, #Kılıçdaroğluİstifa hashtagi Türkiye gündeminde zirveye kadar yükseldi.

İşte CHP'nin sandık müşahitlerine gönderdiği o kısa mesajlar:

YSK İSTANBUL'DAKİ KESİN SONUÇLARI AÇIKLADI

YSK BAŞKANI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

‘KURAL DEĞİŞTİRMEDİK’

YSK BAŞKANI'NDAN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT

YSK 'MÜHÜRSÜZ OY' KARARINI ÖNCEKİ SEÇİMLERDE DE VERDİ