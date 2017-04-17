Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gece hepsini inceledim. Devran değişti!

Tarihi referandum oylamasını İstanbul'da takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de İstanbul'da bir dizi ziyarette bulundu.

İstanbul'daki ziyaretlerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya hareket etti. Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Alanda kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hep söyledik ya bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Rabia'mızı unutmayacağız. Biz tek millet için, tek bayrak için, tek devlet ve tek vatan için EVET dedik. Milletimiz de şüphe duymadığı için EVET dedi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ankara’da muhteşem karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"DEVRAN DEĞİŞTİ"

Güneydoğu'ya, Doğu'ya baktım. Gece hepsini inceledim. Devran değişti. Şimdi istikamet üzere bir gidiş var. Daha iyi olacak bunan inanıyorum. Fakat Kasım 2019'u unutmayın. Dün akşam bir işaret fişeği atıldı Mart 2019'a ve Kasım 2019'a. Tamam. Ona göre zaferler bizi sarhoş etmeyecek. Ama biz biliyoruz ki zafer anıtlarını ancak şehitler diker. İşte Ankaralı ne yaptı? Külliye'de kendini ortaya koydu. Kahramankazan'da kendini ortaya koydu. Bizim aslanlarımız, özel harekatta, ne yazık ki 56 şehit verdik. inşallah daha iyi olacak. Daha fazla vaktinizi almadan Külliye'de bir araya geleceğiz. Sizleri 17.30 gibi Külliye'ye bekliyoruz.