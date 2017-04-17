Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş AB çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "25 milyon 200 bine yakın vatandaşımızın tercihiyle anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Dolayısıyla artık bu konuyla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir. Türkiye tarihinin en büyük oy sayısıyla kabul edilen anayasa değişikliğiyle gelen yenilikler artık tüm milletimizin hizmetindedir. Bundan sonra yönümüzü hep birlikte geleceğe çevirme zamanıdır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi şeref kapısı önünde kurulan platformdan vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına tüm Ankaralıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin önünde yeni bir dönem açan anayasa değişikliğinin bir kez daha ülkemiz için hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Buradan 'evet' de dese 'hayır' da dese demokratik bir olgunluk içinde sandık başına giderek tercihini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 'Evet' diyenlere, geleceğimiz için kritik önemde gördüğüm ve her aşamasına öncülük ettiğim bu değişikliğe verdikleri destek sebebiyle özellikle teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İdam' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'a ve AK Parti'ye gönül verenlere, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve MHP'ye gönül verenlere, tercihlerini 'evet' olarak ortaya koyan Büyük Birlik Partisi, HüdaPar ve diğer partilerin yöneticileri ile o partilere gönül verenlere, partileri ne olursa olsun, yöneticileri ne derse desin tercihlerini 'evet' olarak sandığa yansıtan tüm vatandaşlara, halk oylaması sürecinde 'evet' yönünde kararlı duruş sergileyen sivil toplum kuruluşlarına ve yurt dışındaki vatandaşlara ayrı ayrı şükranlarını sundu.

Erdoğan, "Partisinin veya kurumunun tercihi 'evet'ten yana olduğu halde, farklı oy kullanan vatandaşlarımız varsa onları da anlayışla karşılıyorum. Bu durum, sadece bizim meramımızı yeterince anlatamadığımızı, anayasa değişikliğinin içeriğini ve önemini yeterince izah edemediğimizi gösterir." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KÜLLİYE'DE COŞKULU KALABALIĞA HİTAP ETTİ

Kendileri için önemli olanın milletin dediği ve milli iradenin ne yönde tezahür ettiği olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"25 milyon 200 bine yakın vatandaşımızın tercihiyle anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Dolayısıyla artık bu konuyla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir. Türkiye tarihinin en büyük oy sayısıyla kabul edilen anayasa değişikliğiyle gelen yenilikler artık tüm milletimizin hizmetindedir. Bundan sonra yönümüzü hep birlikte geleceğe çevirme zamanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı sıfatıyla ve tüm gücümüzle ülkemizin ve milletimizin emrinde olarak çalışmayı sürdüreceğiz. Durmak yok yola devam diyeceğiz. Bugüne kadar milletimize nasıl aşkla, sevda ile adanmışlıkla hizmet etmişsek bundan sonra da aynı şekilde yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."

'Seçimlere gölge düşüremezsiniz'

- "TÜRKİYE BELİRSİZLİKLERİ GERİDE BIRAKTI"

Anayasa değişikliğiyle milletin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçme kararını verdiğini belirten Erdoğan, "Bundan rahatsız olanlar olacak, onları biliyorsunuz zaten. Türkiye artık seçimlerden sonra yaşadığı belirsizlikleri geride bıraktı. Hükümet kurma kavgaları, pazarlıkları, koalisyonlar dönemi sona erdi. Önümüzdeki ilk seçimlerden itibaren ki Kasım 2019, onun önünde Mart 2019 yerel seçimler, artık karar milletin. Sizin sözünüzün üzerinde söz? Kararınızın üzerinde karar?" şeklinde konuştu. Vatandaşların "Yok" diye karşılık vermesi üzerine ise Erdoğan, "Bitti" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa birliği için millete gideriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların "İdam isteriz." şeklindeki tezahüratları üzerine, şunları söyledi:

"Sizinle bu meydanda, külliyede 15 Temmuz sonrası hani o 29 geceniz var ya... Son gece burada yine toplanmıştık değil mi? Burada konuşmuştuk, sizler 'İdam, idam, idam' demiştiniz. Ne dedim? İnşallah 16 Nisan'dan sonra, çünkü 16 Nisan kararı aynı zamanda millet olarak sizin işaret fişeğinizdir. Siz burada 'evet' dediğiniz takdirde ben, Sayın Bahçeli ne diyor? 'Ben idama 'evet' derim.' diyor. Ben, Sayın Yıldırım'ın da böyle dediğine inanıyorum fakat Sayın Kılıçdaroğlu da o da 'evet' diyor. Parlamentodan geçti benim önüme geldi, ben bunu onaylarım. Eğer olmadı bir halk oylaması da onun için yaparız. Öyle mi? Şehitlerimizin katillerini bizim affetme yetkimiz yoktur, karar merci millettir, inşallah bunu yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün merhum Başbakan Adnan Menderes ile merhum bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun kabirlerini ziyaret ettiklerini anımsatarak, "Onlar bu ülkede ne yazık ki 'Demokrasi' diye diye idam edildiler. İşte 15 Temmuz aynı zamanda bu adımın da atıldığı gün olacaktır. 16 Nisan kararını verdik, değil mi? Şimdi de bundan sonrası artık gerek Sayın Yıldırım, Sayın Bahçeli ve bunun yanında Sayın Kılıçdaroğlu inşallah görüşmeleri yapacaklar. George ne der, Hans ne der, Helga ne der? Bizim derdimiz bu değil, bizim derdimiz Hatice, Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin ne der o, Allah ne der o. Onun için parlamentomuz bu kararı verecek." şeklinde konuştu.