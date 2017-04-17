Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'tan ilk referandum açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak, 16 Nisan Referandum Sonuçları'na ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

İşte Berat Albayrak'ın sosyal medyadan paylaştığı o açıklamalar:



Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Büyük Türkiye'nin temeli, bu tarihi günde aziz milletimizin feraseti ile atılmış oldu. Teşekkürler Türkiye

Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Bugün millet, devlet ve 80 milyon fert fert insanımız kazanmıştır.

Sandığa katılım, şeffaf oy süreci ile Türkiye dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Artık kucaklaşma ve "Büyük Türkiye" için gayret zamanıdır.



