Erdoğan Menderes'in mezarı için talimat verdi

Giriş Tarihi: 17.4.2017 18:35 Güncelleme Tarihi: 17.4.2017 18:59
Erdoğan Menderes'in mezarı için talimat verdi

, 'in mezarının yenilenmesi için yetkililere talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan ve arkadaşlarını mezarı başında ziyaret etti. Ziyareti sırasında anıt mezarların yıpranmış olduğunu gören , mezarların yenilenmesi için yetkililere talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan okunan Kuran- ı Kerim tilavetinin ardından merhum Başbakan Adnan Menderes ve merhum bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan için dua etti.

Ziyareti sırasında anıt mezarların yıpranmış olduğunu gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'e anıtların yenilenmesi talimatı verdi.

Erdoğan görür görmez talimat verdi!

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Erdoğan Menderes'in mezarı için talimat verdi
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