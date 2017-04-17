Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum sonrası önemli ziyaretler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ölümünün 24. yıldönümünde merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarını ziyaret etti.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 24. yıl dönümü nedeniyle Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi.

Tarihi referandum sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk ziyareti de Turgut Özal'ın anıt mezarı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TBMM başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile birlikte gittiği anıt mezarda ilk olarak merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın kabrini ziyaret etti

MENDERES'İN KABRİNİ DE ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra 27 Mayıs Darbesi'nin ardından Yassıada yargılamaları sonrası idam edilen Başbakan Adnan Menderes'in anıt mezarına giderek, dua etti.

Dün gerçekleşen tarihi referandumun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk ziyaretlerini merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve merhum Başbakan Adnan Menderes'in kabirlerine yapmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes'in kabrini de ziyaret etti