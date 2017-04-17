MGK toplantısı sona erdi

MGK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 20.30 sularında başladı.

Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde, "Yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır" denildi.



Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır" denildi