sonrası 'de ilk istifa

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 17.4.2017 08:49 Güncelleme Tarihi: 17.4.2017 08:53
Referandum sonrası CHP'de ilk istifa

Malatya merkez Battalgazi İlçe Başkanı Avukat , görevinden istifa etti.

Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan , parti içinde sürekli sıkıntılar yaşadığını, bunların çözümü konusunda ise kimseden destek ve yardım görmediğini ifade etti.

Sarıoğlu, "Bu şartlar altında görevimi sürdürmenin bir anlamı yok. Ben bu sabah kalkıp 'Hayır' için çalışmalarımı yaptım ve saat 16:30'da istifamı il başkanlığına gönderdim. veya referandumun sonuçlarıyla ilgili bir durum söz konusu değil. İlerde daha geniş bir açıklama yapacağım" dedi. Avukat Sarıoğlu 1.5 yıl önce ilçe başkanlığına seçilmişti.

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Referandum sonrası CHP'de ilk istifa
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