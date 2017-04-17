Referandum sonrası kritik toplantı

Giriş Tarihi: 17.4.2017 12:28 Güncelleme Tarihi: 17.4.2017 12:29
Referandum sonrası kritik toplantı
, yarın 'ın başkanlığında Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
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Referandum sonrası kritik toplantı
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