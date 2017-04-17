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Referandum sonrası kritik toplantı
Referandum sonrası kritik toplantı
Giriş Tarihi: 17.4.2017
12:28
Güncelleme Tarihi: 17.4.2017
12:29
Bakanlar Kurulu
, yarın
Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın başkanlığında Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
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Referandum sonrası kritik toplantı
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