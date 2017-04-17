a yoğun katılım

Giriş Tarihi: 16.4.2017 18:18 Güncelleme Tarihi: 17.4.2017 01:58
Referanduma yoğun katılım

Anayasa değişikliği u için bugün Türkiye sandık başına koştu. İlk sonuçlara göre referanduma katılım oranı yüzde 85.31 oldu.

Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliği için düzenlenen da oy kullanma işlemi Türkiye genelinde sona erdi.

Referanduma yoğun katılım gözlendi. Referandum için oy kullanmak isteyen, ancak rahatsızlıkları nedeniyle yürüyemeyen hastanedeki hastalar ile evlerdeki yatalak vatandaşlar, ambulanslar ve diğer araçlarla oy kullanacakları sandıklara taşındı.

Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 167 bin 140 sandıkta oylarını kullandı. İlk sonuçlara göre referanduma katılım oranı yüzde 85.31 oldu.

Referandum Sonuçları

ARKADAŞINA GÖNDER
Referanduma yoğun katılım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz