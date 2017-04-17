YÖK’ten puan türü açıklaması

YÖK'ten yapılan açıklamada, bugün 2017-ÖSYS'de bazı programlarda puan türü değişikliğine gidildiğine ilişkin yapılan bir duyurunun yanlış anlaşılması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "Duyuruda belirtilen düzenleme yüksekokuldan fakülteye dönüşen sadece perfüzyon ve antrenörlük eğitimi programlarına ilişkindir. Karar YGS ile öğrenci alan diğer programları kesinlikle kapsamamaktadır. Bu iki program dışında başkaca programlar için bir değişiklik söz konusu değildir. Bu iki programdan perfüzyon programı, sadece bir üniversite bünyesinde yer almakta idi. Bu program yüksekokul bünyesinden fakülte bünyesine aktarıldığı için puan türü de zorunlu olarak LYS'ye dönüştürülmüştür" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Yüksekokul bünyesinde 'merkezi yerleştirme' ile öğrenci alan antrenörlük eğitimi programı da sadece bir üniversite bünyesinde yer almakta idi. Bu program da yüksekokul bünyesinden fakülte bünyesine aktarıldığı için puan türü de zorunlu olarak LYS'ye dönüştürülmüştür. 'Özel yetenek sınavı' ile öğrenci alan antrenörlük eğitimi programları geçmişte olduğu gibi bu yıl da YGS ile öğrenci almaya devam edecektir. Görüldüğü üzere bahse konu değişiklik sadece iki üniversitenin iki programı ile sınırlıdır. Bu iki program dışında başkaca programlar için bir değişiklik söz konusu değildir."