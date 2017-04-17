YSK Başkanı'ndan flaş açıklama

YSK Başkanı Güven'in basın mensuplarına yaptığı açıklama şöyle oldu:

Akşamdan beri tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından imal ettirilen, üretilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır.

Tartışmaya konu olan oy pusulaları ve zarfları sahte değildir. Zaten sahte olanlar geçerli değildir. Onda kimsenin şüphesi yok.

Yasa koyucu, Filigranlı olarak üretilen oy pusulaların yanında ikinci bir tedbir olarak sandık kurulları başkan ve üyelerinin mühür basmasına izin vererek ikinci bir tedbir almıştır.

Eğer onların bir hatası nedeniyle YSK olarak vatandaşın iradesinin sandığa yansımasına karar verdik

Vatandaş sahte olmayan oy pusulasını geçerli bir şekilde sandığa atmıştır.