AGİT'in gözlemcileri terör destekçisi çıktı

AGİT'in 16 Nisan referandumu için Türkiye'ye gönderdiği gözlemcilerin 'tarafsız' olmadığı ortaya çıktı.



Gözlemcilerinden Alman Sol Parti (Die Linke) milletvekili Andrej Hunko'nun PKK aktivisti olduğunu AK Parti milletvekili Mustafa Yeneroğlu Twitter'da duyurdu. Hunko'nun YPG bayrağı ile fotoğrafını paylaşan Yeneroğlu "Bu PKK destekçisi sol parti vekili Hunko'nun çarpık raporu şaşırtmamalı" dedi.



Hunko'nun daha önce de partisinin HDP ile ortak çalıştığını duyurmuştu. Hunko "Türkiye ve Kürdistan'daki barış ve özgürlük için HDP ile dayanışma" ifasini kullanırken HDP vekillerinin gözaltına alınma süreçlerini manipüle etti. Almanya Parlamentosu önünde yapılan PKK eylemine katılan Hunko, referandumda "hayır" çağrısı yapmıştı.



Hunko ve diğer üyeler Avusturyalı Stefan Schennach, Alev Korun ve Zerife Yatkın daha önce açlık grevi yapanları ziyaret etmişti. Hunko ve 10 milletvekili hakkında Berlin Savcılığı, 2014 yılında PKK yasağını ihlal etmekten soruşturma açmıştı.



Heyetteki Türk kökenli Avusturya vatandaşı Yeşiller Partisi milletvekili Alev Korun ise Gezi olaylarına destek vermişti. Korun, 2014'te Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği önünde "Kobani yalnız değildir" pankartı taşıdı, bir çok terör örgütü PKK eylemine katıldı.



Heike Haensel Sol Parti M.V -Almanya

Salih Müslim'in Buntestag ziyaretinde görüştüğü ve yemek yediği Sol milletvekillerinden biridir. PKK'nın terör örgütü listesinden çıkarılmasını talep eden yürüyüşe katılmıştır. PKK ile mücadelede sürekli "silahlar sussun" çağrısı yapmaktadır.



• Lorena Lz de Lacalle- İspanya

Sosyal medya hesabından Rojava'nın fotoğraflarını paylaşmıştır. Türkiye, Suriye sınırına giderek çekilen duvarın fotoğrafını çekmiş ve sınırını İsrail-Filistin sınırına benzetmiştir. Seçim öncesi zafer işareti yaparak HDP seçmeniyle fotoğraflar çektirmiştir. Gözlemcilerin seçim merkezlerine alınmadığı ve engellendikleri şeklinde duyurular yapmıştır.





• Andrej Hunko (Diyarbakır) Sol Parti M.V- Avrupa Konseyi Gözlemcisi

Son derece radikal, PKK sempatizanıdır. PKK'nın Avrupa'daki birçok faaliyetinde bulunmuştur. Sert bir Türkiye karşıtıdır. Türkiye'nin DAEŞ'e destek verdiği söylemlerine başvurmuş. Salih Müslim'le toplantılara katılmış.





• Alev Korun- Yeşiller Partisi Mv- Avusturya- Avrupa Konseyi Gözlemcisi

Avusturya milletvekili, Avrupa Konseyi gözlemcisi, Yeşiller partisi üyesidir. Türkiye seçimlerine dair muhalif bir tutum sergilemektedir. Şaibe iddialarını dile getirmektedir. Sol haber sitelerinden haberler paylaşmaktadır. 2.5 milyon oyun manipüle edildiğini iddia etmiştir.





• Zerife Yatkın- Avusturya Yeşiller Partisi- Avrupa Konseyi Gözlemcisi



PKK sempatizanıdır. HDP mitinglerine katılmaktadır. Memleketi Hatay'ın Samandağ'ı ilçesidir. Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın kampanyalarına katılmaktadır. İnsan hakları savunucusu sıfatıyla birçok platformda aktif olmaktadır. Gözlemcilerle fotoğrafları bulunmaktadır.

• Stefan Schennach- Avusturya Sosyalist Partisi Mv.- Avrupa Konseyo

Açlık grevine başlayan kişileri ziyaret etmiştir.



• Ana Miranda- Belçika

Ohal'de referanduma gitmenin demokratik olmadığını söylemektedir. 18 Nisan 2017 tarihinde Twitter hesabı üzerinden "Bye bye Kurdistan. We dream with your Freedom! All our international solidarity" paylaşımını yaptı. Ayrıca, @hdpdiplomacy etiketini paylaştı. Paylaşımın altına PKK destekçisi bir kadının ve Selahattin Demirtaş'ın resmini koydu. 17 Nisan 2017 tarihinde Twitter hesabı üzerinden "Certo. Erdogan non quere Paz" (Doğru. Erdoğan barış istemiyor) paylaşımını yaptı.



• Michael Georg Link- OSCE ODIHR Direktörü- Almanya

Terör propagasından yargılanan firari Can Dündar ile 22 Eylül 2016 tarihinde poz verdi. İlgi resim OSCE ODIHR resmi twitter hesabından yayımlandı.