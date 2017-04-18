Atatürk TBMM Başkanlığı seçimini 1 oyla kazanmıştı

CHP'nin hazımsızlığına karşın, Türkiye siyasi tarihinde referandumlar genelde birbirine yakın sonuçlarla bitti. Mesela daha en başında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk sadece bir oy farkla TBMM Başkanı seçildi. Sonuçlar karşısında kimse "meşruiyet" tartışması yapmadı.







1 OY FARK YETTİ

23 Nisan 1920 tarihinde Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi açıldı. 24 Nisan'da Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı. Adaylardan Celaleddin Arif Efendi 109, Mustafa Kemal ise 110 oy aldı. Sadece bir oyla Meclis Başkanı olan Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasında büyük rol oynadı.

YİNE ÇAMURA YATTI

12 Eylül darbesinin ardından ise dönemin parti liderlerinin siyaset yapması 1982 Anayasası'nın geçici 4. Maddesi ile yasaklandı. Siyasi yasakların kaldırılması için 6 Eylül 1987 tarihinde refarandum düzenlendi. 23 milyon 347 bin 856 oydan 11 milyon 711 bin 461'i siyasi yasakların kalkması yönünde 'evet' oyu (%50.16) kullandı. 11 milyon 636 bin 395'i ise 'hayır' (%49.84) oyunu kullandı. "Evet" oyları ile "Hayır" oyları arasındaki fark sadece 75 bin 066 oy oldu. Geçici 4. madde yürürlükten kalktı. Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan'ın siyasi yasakları kalktı.