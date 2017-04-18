Atatürk TBMM Başkanlığı seçimini 1 oyla kazanmıştı

CHP'nin hazımsızlığına karşın, Türkiye siyasi tarihinde referandumlar genelde birbirine yakın sonuçlarla bitti. Mesela daha en başında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk sadece bir oy farkla TBMM Başkanı seçildi. Sonuçlar karşısında kimse "meşruiyet" tartışması yapmadı.
1 OY FARK YETTİ
23 Nisan 1920 tarihinde Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi açıldı. 24 Nisan'da Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı. Adaylardan Celaleddin Arif Efendi 109, Mustafa Kemal ise 110 oy aldı. Sadece bir oyla Meclis Başkanı olan Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasında büyük rol oynadı.
FARK SADECE 75 BİN