"Avrupa Konseyi PKK aktivistinin hazırladığı raporu çöpe atmalı"

TBMM İNSAN HAKLARI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MUSTAFA YENEROĞLU'NUN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMALAR;



Avrupa Konseyi'nin seçim gözlemcisi olarak Güneydoğu'ya gönderdiği Sol Partili Alman milletvekili Andrej Hunko yıllarca PKK aktivisti olarak Alman Sol Parti vekili sıfatı ile faaliyet gösteren bir isim. Bu herkes tarafından biliniyor. Yıllardır PKK'nın Almanya'daki yasadışı faaliyetlerine katılan PKK'nın terör listesinden çıkarılması için özel bir çaba gösteren, PKK flamları ile sürekli görüntü vermekten kaçınmayan bir isim dolayısıyla bu gözlemcinin Avrupa Konseyi tarafından Türkiye'ye seçim gözlemcisi olarak gönderilmesi Avrupa Konseyi'nin bu noktadaki samimiyetini ciddi manada sorgulatır.

O RAPOR ACİLEN ÇÖPE ATILMALI

Hunko'nun hazırladığı rapor ısmarlama bir rapor, dolayısıyla rapor Avrupa Konseyi tarafından çöpe atılmalı ve acilen Türkiye'den de özür dilenmeli.

PKK AKTİVİSTİNİN ISMARLAMA RAPORUNA GÖRE TÜRKİYE HAKSIZ YERE ELEŞTİRİLİYOR



Özellikle Alman içişleri Bakanı başta olmak üzere Alman hükümeti konu ile ilgili açıklamalar yaptılar, bu açıklamaların büyük bir kısmı Güneydoğu'ya dayandırıldı. O bölgede şiddetli bir baskının olduğu iddia edildi ve bu da PKK aktivisti gözlemcinin raporuna dayandırıldı. Türkiye'nin eleştirildiği noktalarda Hunko'nun raporlarının referans gösterildiği ortada bu kişinin de PKK ağzıyla konuştuğu ve onlar için çalıştığı malum bir konu.

YILLARDIR PKK GÖSTERİLERİNE KATILIYOR

Hunko çok rahat bir şekilde yıllardır yasak olmasına rağmen PKK'nın bez parçası ile gösterilere katılmaktadır.

TERÖR TEHDİTİ NEDENİYLE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMIŞTIR

Raporda bölgede yapılan seçimlerde emniyet baskılarının ve askerlerin olduğuna yer verilmiş bu seçim güvenliği için yapılmış bir şey, İstanbul için veya Türkiye'nin başka bir il için güvenlik endişesi olmadığı için orda bu gibi önlemler yoktu. Temel mesele PKK aktivisti olduğu bilinen bir ismin raporuna itibar edilebiliyor. Çünkü bu gözlemcinin hazırladığı raporun ısmarlama olduğu aşikardır.

ORTADA BÜYÜK BİR SAKANDAL VAR

PKK aktivisti Hunko'nun Güneydoğu'da seçim gözlemcisi olarak görevlendirilmesi tesadüf mü değil mi konusunda Avrupa Konseyi'nin araştırma yapıp bir açıklama yapması, Türkiye ve Avrupa kamuoyunun bilglendirilmesi gerekiyor. Avrupa Konsey'nin özür dilemesi gerekiyor, ortada büyük bir skandal var.

Kaynak: Sabah.com.tr



TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu;