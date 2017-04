Başbakan Binali Yıldırım Ak Parti Grup Toplantısında konuşuyor - CANLI

Bugün biz siyasetçiler yüzümüzü geleceğe dönmemiz yeni şeyler söylememiz gerekiyor. Bugünden itibaren ülkemiz için sorumluğumuzun daha da arttığının farkındayız.

Millet iradesi özgürce sandığa yansımış ve bu iş bitmiştir. Buna ana muhalefet partisi başta olmak üzere her kesimin saygı duyması gerekmektedir.

Oy oranlarından yola çıkarak milletin sözü üzerine söz söylemek yanlıştır. Vatandaşları ayrıştırmak isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz. Hep birlikte geleceğe yürümekten vazgçemeyeceğiz.

Bu oylamanın gerçekleşmesini sağlayan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımızla kucaklaştık. 14 açılış ve temel atma töreniyle toplu açılışlarımızı gerçekleştirdik. Her zaman olduğu gibi her gittiğimiz yerde vatandaş bizi bağrına bastı, vatandaşlarımızla dertleştik.

Yola çıktığımız 2001 yılından bu yana sadece AK Partililik şuuruyla hareket eden yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Halkoylamasında partimiz öncülük görevini yerine getirdi.

Başta MHP genel başkanı ve bütün MHP kadrolarına, BBP genel başkanı ve teşkilatına, Hüda Par genel başkanına ve teşkilatına verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum.

Sayın Bahçeli'nin de meclis görüşmelerinde dediği gibi 'Kimin kabul kimin reddediğini mercekle aramak lazım' böyle bir şey olamaz. Partiler seçime girmedi. Millet geleceğine karar verdi. Sistem değişikliğine millet EVET dedi.





