, Başkanlığına sunuldu

AA

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Giriş Tarihi: 18.4.2017 10:16 Güncelleme Tarihi: 18.4.2017 10:25
Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu

'in 19 Nisan Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin , Başkanlığına sunuldu.

Olağanüstü Halin () 19 Nisan Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin , Başkanlığına sunuldu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasını taşıyan tezkerede, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli kararı ile ülke genelinde ilan edilen, 3 Ocak 2017 tarihli kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü halin, 19 Nisan 2017 çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması kararının TBMM'ye arzının, MGK'nın 17 Nisan 2017 tarihli tavsiye kararı göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulunca bugün kararlaştırıldığı bildirildi.

SON DAKİKA: BAKANLAR KURULU'NDAN FLAŞ OHAL KARARI!

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Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu
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