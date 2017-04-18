Çılgın Türkler’in demokrasi zaferi

Yurtdışında yaşayan seçmenler de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 'evet' dedi. Avrupa ülkelerinin referandum süreci kapsamındaki Türkiye'ye yönelik tehditleri ters tepti. Başta Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerde Türk Bakanlar ve vatandaşlara uygulanan siyasi baskılara yanıt yine gurbetçilerden geldi. Sandığa katılım oranı 5 kat arttı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 'evet' diyenlerin sayısı Almanya'da 412.149, Fransa'da 91.266 Hollanda'da 82.672, Belçika'da 54.083, Avusturya'da ise 38.215 kişi oldu. Avrupa'daki beş ülkeden gelen 'evet' oyları yurtdışında kullanılan bütün oyların yüzde 50'sine erişti. Bununla birlikte 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 232 bin olan katılım sayısı, 16 Nisan'da tam beş kat artarak 1 milyon 325 bine ulaştı.Anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 93.88 ile en yüksek 'evet' oranına sahip ülke Lübnan oldu. Kayıtlı 4 bin 224 seçmenden bin 142'si oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre 69 'hayır' ve 15 geçersiz oyun kullanıldığı Lübnan, yüzde 93.88'e denk gelen bin 58 'evet' oyu ile yurt dışı temsilciliklerde en yüksek oranda 'evet' oyunun çıktığı ülke oldu. Lübnan'daki Türk vatandaşları ellerinde Türk bayraklarıyla Beyrut'taki bir kafede toplanan vatandaşlar daha sonra konvoy oluşturarak başkent sokaklarında gezdi. Ülkenin kuzeyindeki Trablus ve Akkar şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşları ve Türkmenler de sonuçları kutladı.Almanya'nın Köln kentinde de araçlarıyla konvoy yapmak isteyen Türklere Köln polisi "gürültü yaptıkları" gibi çeşitli gerekçelerle para cezası uyguladı.% 63.07%70.94%73.23%74.98%64,85%60.62% 57.20% 62.86%54.13ANKARA