Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International'a konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve Türkiye'nin müttefik iki ülke olarak birçok sorunu çözebileceğini ifade etti. Erdoğan, referandumu sonuçlarını da değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı, "1-0 ya da 5-0 kazanmışsın önemli değil önemli olan maçı almaktır. 14 15 yıldır diktatör ifadesini kullanıyorlar. Diktatörlüklerde başkanlık sistemi olacak diye birşey yok. Burada sandık var, demokrasi gücünü halktan alır. Bu da milli iradedir. Yeni sistem Türkiye'nin demokratik tarihinde bir dönüşümü temsil ediyor." ifadelerini kullandı.