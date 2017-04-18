Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emniyet Genel Müdürü Altınok’a başsağlığı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait, içinde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personel olmak üzere 12 kişinin bulunduğu helikopterin Tunceli'de düşmesi nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'a başsağlığı telgrafı göndermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız telgrafında, üzüntülerini ifade etmiş, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı dilemiştir" denildi.