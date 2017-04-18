Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hainlerin paçavralarıyla poz verenden mi tarafsızlık bekleyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi seçim gözlemcisi Alman Vekil Andrej Hunko'nun PKK bayrağı önünde poz verdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak, "Bundan mı tarafsızlık bekleyeceğiz?" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabında, Alman Sol Parti Milletvekili Hunko'nun terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası önünde poz verdiği fotoğrafı kullanarak, "Hainlerin paçavralarıyla poz veren Hunko Avrupa Konseyi'nin seçim gözlemcisi. Bundan mı tarafsızlık bekleyeceğiz?" değerlendirmesinde bulundu.





Türkiye'de hafta sonu yapılan Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin olarak, dün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin ortak çalışması olan uluslararası gözlem misyonu, basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunmuştu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yeneroğlu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, da Andrej Hunko'nun, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemci heyetinde yer almasına ilişkin, yaptığı açıklamada, "AGİT raporunun, PKK yanlısı olarak bilinen, PKK eylemlerini destekleyen, hatta finansman sağlayan ki elimizde belgeleri var, Alman Federal Milletvekili tarafından dile getirilmesi, ne kadar ciddiyetsiz ve siyasi amaçlı olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Yeneroğlu, "Alman İçişleri Bakanı kamuoyunun önünde, PKK yanlısı birini Türkiye'ye nasıl gönderildiği hususunu izah etmeli." ifadesini kullandı.