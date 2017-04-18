HDP-PKK’ya sandıkta tokat

Doğu ve Güneydoğu'da halkın tercihi "evet"ten yana oldu. Terör örgütünün hendek açtığı kentlerde, HDP referandum
da 10 ila 20 puan oy kaybetti. HDP'nin, 'kale' olarak gördüğü Diyarbakır, Şırnak, Van, Batman ve Hakkâri'de oyları düştü. PKK'nın 'hayır' çağrılarına rağmen sandığa akın eden bölge halkı PKK ile HDP'yi sandığa gömdü.
HDP'NİN OYLARI 'HORMONLUYDU'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk açıklamasında Güneydoğu'daki oyların yükselişine dikkat çekmiş, "İnşallah bu sonuçlar, ülkemizin önünde yeni bir dönemin başladığının da müjdecisi olacaktır" demişti. 1 Kasım'a göre Hakkâri, Ağrı, Van, Şırnak, Bitlis, Siirt, Muş, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Mardin'in aralarında yer aldığı 13 ilde 450 binin üzerinde oy artışı görüldü.
Bölgedeki tabloyu SABAH'a değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, HDP'nin oylarının başından beri hormonlu olduğunu ifade etti: "Ardahan'dan Diyarbakır'a, Adıyaman'dan Urfa'ya kadar bölge illerine bakılınca 750 bin civarında artış var. İlçelere baktığımızda PKK'nın sokaktaki halk üzerindeki baskısının kalktığı görülüyor. Halk üzerindeki baskı, birilerinin HDP'yi sempatik göstermeye çalışması hormon etkisi yapıyordu. Şimdi oylar doğal sınırına çekildi. Kürtler hendek, şiddet değil hizmet istiyor. Biz de bunu vaat ediyoruz."
'HALK ÇUKUR SİYASETİ İSTEMİYOR'
Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Uluslararası Siyaset Bilimcisi Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, bölgede çıkan sonuçlara göre halkın artık çatışmayı istemediğini belirtti. Şeyhanlıoğlu, "PKK'nın elinde oyuncak olan ve çukur siyasetini destekleyen HDP'yi halk artık istemiyor. Bölge halkı 1 Kasım'dan daha beter bir şekilde HDP'ye tokat vurdu" dedi. Diyarbakır Organize Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Aziz Özkılıç da, Güneydoğu'da halkın birlik ve beraberlik için ilk adımı referandumda attığını söyledi.
TUNCELİ'DE TEK 'EVET' ÇEMİŞGEZEK'TE
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de sandık
lardan 'hayır' oyu çıktı. 'Evet' çıkan tek ilçe ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'ın da memleketi olan Çemişgezek oldu. Yüzde 58 'evet' çıkan ilçede 5 bin 13 kişi oy kullandı. Geçerli 4 bin 923 oydan 2 bin 871'i' 'evet', 2 bin 52'si ise 'hayır' yönünde çıktı.
KAYYUM BELEDİYELERİN PERFORMANSI 'EVET'E YANSIDI
Referandumda
Kandil ile birlikte 'hayır' için çalışan HDP'nin bölgedeki illerde oy kaybına uğradığı görüldü. Doğu ve Güneydoğuda HDP oyları erirken atanan kayyumlarla birlikte bölge halkının hizmet görmesi, sağlanan huzur ve güven ortamı, halkın iradesine yansıdı. AK Parti 1 Kasım'da bölge illerinde aldığı oylarını çarpıcı oranda artırdı. Buna karşılık 1 Kasım seçimleri ile kıyaslandığında HDP'nin Diyarbakır'da yüzde 5, Mardin'de yüzde 9, Şırnak'ta yüzde 14, Van'da yüzde 7, Ağrı yüzde 12, Hakkari'de yüzde 16, Muş yüzde 13 oy kaybettiği görüldü. İşte detaylar:
Batman'da
AK Parti'nin 1 Kasım'da oyu yüzde 29 iken, referandum da yüzde 36 oy alındı.
Hakkâri'de
1 Kasım'da yüzde 13 oy alan AK Parti, halkoylamasında yüzde 32 oy aldı.
Şırnak'ta
AK Parti 1 Kasım'da yüzde 11 oy almışken, referandumda yüzde 28 oy çıktı.
Siirt'te
AK Parti 1 Kasım'da yüzde 37 oy alırken referandumda yüzde 47 oy çıktı.
Mardin'de
1 Kasım'da AK Parti yüzde 29 oy almıtı. Referandumda yüzde 41 'evet' oyu çıktı.
Bitlis-Güroymak'ta
1 Kasım seçimlerinde yüzde 56 HDP, yüzde 39 AK Parti oyu çıkarken referandumda yüzde 56 'evet' oyu verildi.
Siirt-Baykan'da
1 Kasım'da HDP yüzde 54 HDP, AK Parti yüzde 39 alırken oy alırken, referandumda yüzde 53 'evet' oyu çıktı.
Diyarbakır-Hani'de
1 Kasım seçimlerinde HDP yüzde 56, AK Parti yüzde 35 oy almıştı. !6 Nisan referandumunda yüzde 56 'evet' oyu çıktı.
Şanılurfa-Suruç'ta
1 Kasım'da yüzde 28.4 oy alan AK Parti, referandumda oyunu yüzde 49.2'ye yükseldi.