Kayyum belediyelerin performansı ‘evet’e yansıdı

ReferandumdaKandil ile birlikte 'hayır' için çalışan HDP'nin bölgedeki illerde oy kaybına uğradığı görüldü. Doğu ve Güneydoğuda HDP oyları erirken atanan kayyumlarla birlikte bölge halkının hizmet görmesi, sağlanan huzur ve güven ortamı, halkın iradesine yansıdı. AK Parti 1 Kasım'da bölge illerinde aldığı oylarını çarpıcı oranda artırdı. Buna karşılık 1 Kasım seçimleri ile kıyaslandığında HDP'nin Diyarbakır'da yüzde 5, Mardin'de yüzde 9, Şırnak'ta yüzde 14, Van'da yüzde 7, Ağrı yüzde 12, Hakkari'de yüzde 16, Muş yüzde 13 oy kaybettiği görüldü. İşte detaylar:AK Parti'nin 1 Kasım'da oyu yüzde 29 iken, referandum da yüzde 36 oy alındı.1 Kasım'da yüzde 13 oy alan AK Parti, halkoylamasında yüzde 32 oy aldı.AK Parti 1 Kasım'da yüzde 11 oy almışken, referandumda yüzde 28 oy çıktı.AK Parti 1 Kasım'da yüzde 37 oy alırken referandumda yüzde 47 oy çıktı.1 Kasım'da AK Parti yüzde 29 oy almıtı. Referandumda yüzde 41 'evet' oyu çıktı.1 Kasım seçimlerinde yüzde 56 HDP, yüzde 39 AK Parti oyu çıkarken referandumda yüzde 56 'evet' oyu verildi.1 Kasım'da HDP yüzde 54 HDP, AK Parti yüzde 39 alırken oy alırken, referandumda yüzde 53 'evet' oyu çıktı.1 Kasım seçimlerinde HDP yüzde 56, AK Parti yüzde 35 oy almıştı. !6 Nisan referandumunda yüzde 56 'evet' oyu çıktı.1 Kasım'da yüzde 28.4 oy alan AK Parti, referandumda oyunu yüzde 49.2'ye yükseldi.