Bahçeli'den referandum sonrası eleştirilere sert cevap!

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "16 Nisan referandumu yüksek bir katılımla yapıldı. Türk milleti yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. 16 Nisan demokrasi tarihimizde bir milad ve dönüm noktasıdır. Vicdanımız rahattır. Partim ve ben ilkemiz doğrultusunda 16 Nisan'da EVET dedik, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

İşte MHP Lideri Bahçeli'nin referandum sonrası yaptığı ilk grup toplantısında yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar:

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'NA, BAŞBAKAN'A VE AK PARTİ'YE GÖNÜL VERMİŞ KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

16 Nisan 2017 referandumunun kesin olmayan sonuçlarına göre Türkiye'nin ayağındaki prangalar sökülüp atılmıştır, birlik ve dayanışma ruhu öne çıkmıştır. Bağımsızlığımız perçinleşmiştir. 16 Nisan'da destan yazan Türk milleti ile iftihar ediyorum.

16 Nisan'a kadar üstün bir gayretle çalışan dava arkadaşlarımıza, parti teşkilatlarımıza ve milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Sandıktan EVET'in çıkması için çalışan Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Başbakan'a, AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum.

"KAZANAN VE KAYBEDENLER BELLİDİR"

16 nisan'ın kazanan ve kaybedenleri bellidir. Kazanan Türk milletidir. EVET ve Hayır diyen tüm vatandaşlarımızdır. Bayraktır, devlettir, vatandır, milli namus ve haysiyettir.

16 Nisan'da FETÖ yerle bir olmuştur, PKK hapı yutmuştur. PYD-YPG kaybetmiş, HDP dağılmıştır. CHP ise yine baltayı taşa vurmuştur. Hava koklayan siyasi miskinler ve muhalifler eriyip gitmişlerdir.

"HAÇLI ARTIKLARI DUVARA TOSLADI"

Haçlı artıkları hepten duvara tosladılar, bozguna uğradılar. 16 Nisan 80 milyonun demokrasi zaferidir. Bunu kabullenmek ahlaken mecburiyettir. Bunu reddedenler de mahşeri vicdanda ebediyen mahkum olacaklardır.

Anayasa değişikliği kanun teklifinin ilk tur oylaması 15 Ocak 2017'ye kadar, ikinci tur ise 21 Ocak 2017'ye kadar sürdü. Sayın Cumhurbaşkanı TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğini onaylamış ve 11 Şubat 2017'de resmi gazetede yayımlanmıştır.

"SANDIKTAN ÇIKAN SONUCA TAHAMMÜLSÜZLÜK NİYE?"

Tercih meşrudir, hukukidir. Siyasi yasakların kaldırılmasına milli irade evet demiştir. 16 Nİsan'da sandıktan çıkan sonuçlara tahammülsüzlük nedir?

Malesef kaos lobisi yine ar damarı çatlamışcasına hareket etmektedir. Bildik simalar yine hesap peşindedir. Ama 16 Nisan'da bizzat millet tarafından fitnelerinde boğulduklarından haberleri yoktur. Şuurları kapanmış, basiretleri bağlanmıştır.

"MHP'Yİ HEDEF ALMAYA ÇALIŞMIŞLARDIR"

16 Nisan akşamı bir kısım köksüz kimliksiz kişiliksiz gazeteci kılıklı provokatörler MHP'yi hedef almaya çalışmışlardır. Utanmasalar 81 ilde kurulan 167 bin sandığa hangi partiden oy geldiğini söylemeye kalkacaklardır.

Yinede bulanık suda balık avlamak için oltalarını salladılar. MHP'yi suçlama yarışına girdiler. Partimize gönül veren kardeşlerimizin yüzde 80'inin oy vermediğini ahlaksızca söylediler.

Bu şahsiyetsizler EVET tercihinde bulunan vatandaşlarımızın hangi partiden olduğunu nasıl söylerler. Bu cürret ve yetkiyi nereden aldılar?

"SEN NECİSİN BRE AHLAKSIZ BRE KEMİKSİZ"

MHP hasımları nereye varmak istiyorlar? Milliyet gazetesinden köşesi bulunanbir ezik şöyle yazmış: Referandumun kaybeden MHP... MHP'yi zor günler bekliyor. Sen necisin bre ahlaksız bre kemiksiz...

Kafa var almıyor, sanırsınız bidon. Bir başkası çıkmış, bundan sonra bölünmüş farklılaşmış bir MHP olacak diye yazıyor.. Bu ve benzeri gazetecilerin ya zekaları kurumuş ya da iradeleri körleşmiştir.

MHP'li kardeşlerimizin ne oy veridiği konusunda bu zatların elinde bir sihirli ölçü aleti mi vardır ?

"BU KOKUŞMUŞLARIN GÖZÜ HALA PENSİLVANYA'DA"

YSK çalışma yapmalıdır. Eğer imkan varsa EVET ya da HAYIR tercihlerinin hangi partilere ait olduğunu ölçen bir mekanizma bulunuyorsa kurulan tüm sandıklarda tercihi evet olan MHP'li seçmenlerin sayısı belli olmalıdır.

Türkiye'nin diriliş ve toparlanışına katlanamayanı hesap eden yoktur. Bu kokuşmuşların gözleri hala Pensilvanya'da ederleri de 1 dolardır.

MHP'ye kara çalmaya bu bereketsizlerin asla gücü yetmeyecektir.

"KAZDIKLARI KUYUYA KENDİLERİ DÜŞECEKTİR"

Bunlar EVET kararının çıkmasından dolayı kudurmuşlar, kuyruklarını kıstırmışlardır. Ne var ki attıkları taşlar ters tepecektir. Kazdıkları kuyuya kendileri düşecektir. MHP 16 Nisan'da üstlendiği milli sorumluluğu vakarla yerine getirmiştir. Aziz dava arkadaşlarım Türkiye için EVET demiştir.

Sicilli Türk düşmanları kalemlerini zehire batıranlar bunu ömürleri boyunca göremezler. Tavsiyem rahatsız olmaya devam etsinler, hasetlik ve müfteri hastalığıyla eninde sonunda rezil olmaktan kurtulamayacaklardır.

"TÜRKİYE'DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAMIŞTIR"

16 Nisan Batı'ya etkili bir mesaj olmuştur. Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Avrupa ister kabul etsin etmesin, ülkemizde hükümet etme sistemi değişmiştir.

AGİT'in dün yapmış olduğu açıklamalar bir yönüyle 16 Nisan'a yanlı tavrı özetlemektedir. 16 Nİsan öncesi boş durmayan Batı 16 Nİsan'dan sonra da her yolu deneyecektir. Türk milleti yazılan pis senaryolarının farkındadır.

Bir başka tartışmada YSK'yı kullanarak tırmandırılmaktadır. CHP'nin zorlaması 16 Nisan'ı sobete etmeye çalışması yenilgilerinin sonucudur. Demorkasiden umudunu kesenler sokağa oynamaktadır.

"MESELE BİTMİŞ DÜĞÜM ÇÖZÜLMÜŞTÜR"

Bir televizyon kanalında yorum yapan Portakal'ından Sütçü'süne kadar bazı isimler 16 nisan'dan sonra şok olmulşlar insanlarımızın haysiyetlerini kaşımak için tehlikeli imalarda bulunmuşlardır. 16 Nisan'da milletimiz damgayı vurmuş EVET demiştir. Böylelikle siyasi nevruz gününü ilan etmiştir.

Mesele bitmiş düğüm çözülmüş ülkemizin önü açılmıştır.