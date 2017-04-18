3 ay daha uzatılacak

EVRİN GÜVENDİK

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Giriş Tarihi: 18.4.2017
OHAL 3 ay daha uzatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandumun ardından geldiği Ankara'da önce Milli Güvenlik Kurulu'nu (MGK), ardından Bakanlar Kurulu'nu topladı. Son dönemin en kısa MGK toplantısı 50 dakika sürdü. Yayımlanan bildiride, "Yurt bütününde uygulanan değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere, OHAL'in uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır" denildi. Ardından toplanan Bakanlar Kurulu'nda da MGK'nın tavsiyesine uygun olarak, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına karar verildi. Bakanlar Kurulu'na ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "19 Nisan saat 01.00'dan itibaren OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin, TBMM'ye konunun arz edilmesi yazılı kaleme alındı" dedi.
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OHAL 3 ay daha uzatılacak
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