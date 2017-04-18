Putin'den 'a tebrik telefonu!

AA

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Giriş Tarihi: 18.4.2017 21:04 Güncelleme Tarihi: 18.4.2017 22:00
Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu!

Devlet Başkanı Putin, 'ı telefonla arayarak, 16 Nisan'daki sonucundan dolayı tebrik etti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Recep Tayyip 'ı telefonla arayarak 16 Nisan'daki halk oylamasının sonucundan dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya Devlet Başkanı Putin bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla aradı. Putin, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından "evet" çıkmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

Görüşmede, ikili ilişkileri normalleştirmeye yönelik çabaları hızlandırmanın yanı sıra Suriye'de ateşkesin tahkimi için birlikte çalışmanın önemi de vurgulandı.

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Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu!
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