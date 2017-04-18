Şehit hakim 5 ay önce mesleğe başlamış

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Pülümür ilçesinde düşen helikopterde şehit olan 12 kişiden birinin hakim Alan olduğu belirlendi.

Alan'ın, hakimlik stajını tamamladıktan sonra 8 Kasım 2016'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da katıldığı törende kura çektiği öğrenildi.

Kura sonucu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) ilk görev yeri olan Tunceli'nin Ovacık ilçesine ataması yapılan Alan'ın burada görevine başladığı belirtildi. Alan'ın 5 aydır Ovacık'ta görevini sürdürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Adalet Bakanı Bozdağ, Alan'ın ailesini arayarak başsağlığı diledi.