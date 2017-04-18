Söz konusu vatansa gereğini yapar

MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM

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Giriş Tarihi: 18.4.2017
Söz konusu vatansa Harran gereğini yapar

Türkiye’nin ileri demokrasi dönemeci olan da ilçeler bazında yüzde 97.27 ile rekor kıran ’nın ilçesi halkı: Daima Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Şer odaklarına yanıt verdik

Tarihi da yüzde 97.27 'evet' oyuyla rekor kıran 'nın ilçesinde gurur ve sevinç birarada yaşanıyor. Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, "Söz konusu vatansa Harran gereğini yapar. Çünkü Harran vatanına, bayrağına, devletine ve milletine bağlıdır. Vatansever Harran halkı da görevini layıkıyla yerine getirdi. Hedefimiz yüzde 100'dü. Şükürler olsun ki biz de emeğimizin karşılığını gördük. Halkımız bize inandı ve güvendi. 15 Temmuz'da olduğu gibi 16 Nisan'da da Harran şer odaklarına gereken dersi verdi" dedi.

"ERDOĞAN'A İNANDIK"
İlçe halkının sonuçla ilgili görüşleri ise şöyle;
Hatice Kızıl: Cumhurbaşkanımız kadınları ve haklarını daima koruyor. Ben onun için 'evet' dedim. Burada daha önce kadına fazla önem verilmezdi. Artık daha fazla değer veriyorlar.
Cemile Kızıl: Erdoğan ile gurur duyuyoruz. Aile olarak 25 kişi 'evet' dedik. Allah onu başımızdan eksik etmesin.
Mehmet Denizhan: Biz Erdoğan'dan çok razıyız Allah'ta ondan razı olsun. Allah ona uzun ömürler versin. 14 yıldır ona oy veriyoruz.
Süleyman Yamo: Harran devamlı vatanı ve milletinin yanında yer almıştır. Her zaman Cumhurbaşkanımızın arkasında olacağız
Humeyit Büke: Erdoğan bir dünya lideri. Harranlılar da o dünya liderini çok seviyor. Allah yolunu hep açık etsin. Zaten, hükümetimizin de hep arkasında...
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Söz konusu vatansa Harran gereğini yapar
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