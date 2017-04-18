Tarihi referandum
da yüzde 97.27 'evet' oyuyla rekor kıran Şanlıurfa
'nın Harran
ilçesinde gurur ve sevinç birarada yaşanıyor. Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, "Söz konusu vatansa Harran gereğini yapar. Çünkü Harran vatanına, bayrağına, devletine ve milletine bağlıdır. Vatansever Harran halkı da görevini layıkıyla yerine getirdi. Hedefimiz yüzde 100'dü. Şükürler olsun ki biz de emeğimizin karşılığını gördük. Halkımız bize inandı ve güvendi. 15 Temmuz'da olduğu gibi 16 Nisan'da da Harran şer odaklarına gereken dersi verdi" dedi.
"ERDOĞAN'A İNANDIK"
İlçe halkının sonuçla ilgili görüşleri ise şöyle;
Hatice Kızıl:
Cumhurbaşkanımız
kadınları ve
haklarını
daima koruyor. Ben onun için
'evet' dedim. Burada daha önce
kadına fazla önem verilmezdi.
Artık daha fazla değer veriyorlar.
Cemile Kızıl:
Erdoğan ile
gurur duyuyoruz. Aile olarak
25 kişi 'evet' dedik.
Allah onu başımızdan
eksik etmesin.
Mehmet Denizhan:
Biz Erdoğan'dan çok razıyız
Allah'ta ondan razı
olsun. Allah ona uzun
ömürler versin. 14 yıldır
ona oy veriyoruz.
Süleyman Yamo:
Harran
devamlı vatanı ve milletinin
yanında yer almıştır. Her zaman
Cumhurbaşkanımızın arkasında
olacağız
Humeyit Büke:
Erdoğan
bir dünya
lideri. Harranlılar da o dünya
liderini çok seviyor. Allah yolunu
hep açık etsin. Zaten, hükümetimizin
de hep arkasında...