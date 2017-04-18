İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Pülümür'de polis helikopterinin düşmesine ilişkin, "Yaklaşık 2,5 saatlik bir tırmanma sonucunda İl Jandarma Komutanımız Tekin Aktemur ve İl Jandarma Komutan Yardımcımız, 4 timimiz, bunların içerisinde polis timlerimiz de var, birlikte saat 16.34 sıralarında helikopterin enkazına ulaştılar. Helikopterin, uyduyla, yere çakıldığını ve ters döndüğünü gördüler. 12 vatan evladımızın hayat belirtileri olup olmadığını kontrol ettiler. Maalesef 12 evladımız Hakk'ın rahmetine kavuşmuş, şehit olmuşlardır." dedi.

Soylu, İçişleri Bakanlığı'nda yaptığı basın açıklamasında, bugün Türkiye'yi üzen müessif bir kazanın yaşandığını belirtti.

Süleyman Soylu düşen helikopterle ilgili detayları açıkladı

"Tunceli'de bizim 'kartal pisti' olarak nitelendirdiğimiz, tanımlandırdığımız piste iniş yapan Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopter, bir taraftan ilçeler arası görevlilerin intikalini sağlamak diğer taraftan ilk derece komiser yardımcılığı sınavına giren kahraman evlatlarımızı, kardeşlerimizi yerlerine intikal ettirmek ve bir hakimimizin intikalini sağlamak için toplam 12 kişilik toplam mürettebatla birlikte saat 11.35 itibarıyla Tunceli-Pülümür dağ yolundan kalkışını gerçekleştirdi." diyen Soylu, helikopter ile irtibatın saat 11.43 sıralarında kesildiğini bildirdi.