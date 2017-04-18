Tunceli'de helikopter düştü! İşte Tunceli Valiliği'nden gelen ilk açıklama

A Haber Yurt Haber Şefi Kerim Ulak'ın verdiği bilgiye göre, helikopterin yoğun sis ve hava muhalefeti nedeniyle düştüğü öğrenildi.

Helikopterin, referandumda görev yapan personeli görev yerlerine taşımak için kalktığı öğrenildi. Oldukça güçlü bir helikopter olduğunu ifade eden Kerim Ulak, "Helikopter, toplam 4 mürettebattan oluşuyor. 2 pilot ve arkalarında sağlı sollu olmak üzere 2 makineli tüfek nişancısı taşıyor bu helikopter. Üzerinde silah sistemi yer almıyor. Toplam 18 personel taşıyabiliyor" dedi. Ulak, bu helikopterlerin terörle mücadeledeki önemine dikkat çekerek, PKK'lı teröristlerin girilemez dediği bölgelere bu helikopterlerle intikallerin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Tunceli'de helikopter düştü

BAŞBAKAN YILDIRIM, İÇİŞLERİ BAKANI'NI ARADI

Başbakan Yıldırım, Tunceli'de irtibat kesilen polis helikopteri ile ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Helikopterin Pülümür, Ovacık ilçesi arasında düştüğü bildirildi. Bölgede arazi şartlarının olumsuz olduğu ve dağlık bir arazi olduğu biliniyor.

Helikopterle irtibatın kesildiği noktadan başlayan arama kurtarma çalışmaları, bölgeye gönderilen helikopterlerle devam ediyor. Ekipler sevk edildi. Arama çalışmaları havadan yürütülüyor.

Sisli havaya rağmen pilotlar bölgeye hızlı bir şekilde intikal ediyor.

10 KİŞİLİK AFAD EKİBİ TUNCELİ'YE GÖNDERİLDİ

DHA'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, Tunceli, Ovacık arasında irtibat kesilen helikopterin saat 11.00'de Diyarbakır'dan kalktığı Tunceli'ye giderek oradaki hakim ve polisleri aldığı ve havalandığı, saat 12.00'den itibaren de helikopterle irtibat sağlanamadığı öğrenildi. Helikopterle irtibat sağlanamıyor. Diyarbakır'dan bir askeri ekip ve 10 kişilik AFAD ekibi, helikopterle Tunceli'ye gönderildi.

"KALKIŞTAN 10 DAKİKA SONRA SİNYAL ALIMI KESİLMİŞTİR"

Tunceli Valiliği, "18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçemizden havalanan Sikorsky tipi polis helikopterinden kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir." açıklamasında bulundu. Valilik açıklamasında şunları kaydetti: Söz konusu helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir.

TUNCELİ'DE HELİKOPTERLE SON TEMAS ÇAMBULAK KIRSALINDA

Tunceli'den kalktıktan sonra Pülümür ve Ovacılık'ta 16 Nisan'da görev yapan hakim ve özel harekat timini taşıyan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterle telsiz teması Ovacık İlçesi'ne bağlı Çambulak kırsalı yakınlarında saat 11.30'da kesildi. Bölgeye hem karadan hem de havadan arama kurtarma ekipleri gönderildi. Helikopterin Diyarbakır merkezli Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde Diyarbakır'dan kalkan helikopterin önce Tunceli'ye gittiği bildirildi. Tunceli'den kalkan helikopterde 1 hakim, 7 polis özel harekat timi, 1 astsubay ve 3 pilot bulunuyordu. Helikopter, referandumda görev yapan hakim ve polisleri görev noktalarına bırakmak üzere havalanmıştı.

BÖLGEDE YOĞUN SİS VAR

Bölgede yoğun sisle birlikte görüşün kısıtlı olduğu öğrenildi. Uzmanlar, muhtemel düşük görüş şartları nedeniyle kazanın gerçekleşmiş olabileceğine dikkat çekti.

ARAMA KURTARMA UÇAKLARI SEVK EDİLDİ

Hava Kuvvetleri, bölgede arama kurtarma çalışmaları için Diyarbakır'dan CN235 tipi uçağı yönlendirdi. Havadan İhbar Kontrol (HİK) olarak adlandırılan E-7T Barış Kartalı uçağı da Tunceli'de helikopterden gelecek sinyali tespit etmek için uçuyor. Özel donanıma sahip bu uçaklar, çarpma ile devreye giren özel sinyali tespit edebiliyor. Bölgede ayrıca Malatya'dan kalkan 2 Sikorsky S-70 arama kurtarma helikopteri de arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

S-70'LERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Amerikan Sikorsky şirketinin imalatı S-70 Black Hawk tipi helikopterler, genel maksat amaçlı kullanılıyor. Uçuş ekibi 2 pilot ve bir teknisyenden oluşan helikopter 18 tam teçhizatlı asker taşıyabiliyor. Tam yüklü 7 bin 375 kilogram ağırlıkla havalanabilen helikopter, 592 kilometre menzilli. Saatte 296 kilometre hıza çıkabilen S-70'ler 5 bin 790 metre yüksekliğe kadar yükselebiliyor.

ADALET BAKANI BOZDAĞ, TUNCELİ VALİSİ'NDEN BİLGİ ALDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Tunceli'de içerisinde bir hakimin de bulunduğu ve düştüğü değerlendirilen polis helikopteriyle irtibatın kesilmesine ilişkin, Tunceli Valisi Osman Kaymak'ı telefonla aradı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakan Bozdağ, telefonda görüştüğü Vali Kaymak'tan olaya ilişkin bilgi aldı.