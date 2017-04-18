Türkiye’nin acı günü: 12 şehit

Tunceli Valiliği kriz merkezi yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Kocatepe karakolu bölgesinden hareket eden arama kurtarma ekibi enkaza ulaştı. Enkaza ulaşan arama kurtarma ekipleri, düşen helikopterdeki yolcu ve mürettabatın tamamının şehit olduğunu bildirdiler.

Helikopter enkazına ulaşıldı: 12 şehit

FLAŞ AÇIKLAMA: DÜŞEN HELİKOPTER 1-2 SORTİ YAPTI, SENDELEDİ...

Tunceli'nin Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Tunceli'de irtibat kesilen helikoptere ilişkin, "Köylüler helikopterin 1-2 sorti yaptığını, sendelediğini ifade ediyorlar. Helikopterin tekrar devam ettiğini, görüş alanının dışına çıktığını söylüyorlar. Köylüler, helikopterin inişe yeltendiğini ve tekrar yükseldiğini anlatıyorlar" dedi.

Helikopterin enkazından ilk görüntü

TUNCELİ'DE DÜŞEN HELİKOPTERİN ENKAZINA ULAŞILDI VE ACI HABER GELDİ