Türkiye’nin acı günü: 12

Giriş Tarihi: 18.4.2017 17:32 Güncelleme Tarihi: 18.4.2017 17:39
Türkiye’nin acı günü: 12 şehit

'de içinde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebatın olduğu Sikorsky S-70 tipi düştü. Helikopterin Pülümür, Ovacık ilçesi arasında düştüğü bildirildi. Düşen helikopterle ilgili Tunceli Valiliği, "18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçemizden havalanan Sikorsky tipi polis helikopterinden kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir." açıklamasında bulundu. Bölge başlayan geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının ardından saat 17.10 itibariyle bölgeden helikopterin ına ulaşıldığı öğrenildi. Enkaza ulaşıldı haberiyle acı haberde gecikmedi. Tunceli Valiliği, düşen helikopterdeki 12 personelin olduğunu açıkladı.

Valiliği kriz merkezi yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Kocatepe karakolu bölgesinden hareket eden arama kurtarma ekibi a ulaştı. Enkaza ulaşan arama kurtarma ekipleri, düşen deki yolcu ve mürettabatın tamamının olduğunu bildirdiler.

Helikopter enkazına ulaşıldı: 12 şehit

FLAŞ AÇIKLAMA: DÜŞEN HELİKOPTER 1-2 SORTİ YAPTI, SENDELEDİ...

Tunceli'nin Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Tunceli'de irtibat kesilen helikoptere ilişkin, "Köylüler helikopterin 1-2 sorti yaptığını, sendelediğini ifade ediyorlar. Helikopterin tekrar devam ettiğini, görüş alanının dışına çıktığını söylüyorlar. Köylüler, helikopterin inişe yeltendiğini ve tekrar yükseldiğini anlatıyorlar" dedi.

Helikopterin enkazından ilk görüntü

TUNCELİ'DE DÜŞEN HELİKOPTERİN ENKAZINA ULAŞILDI VE ACI HABER GELDİ

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Türkiye’nin acı günü: 12 şehit
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