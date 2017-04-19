AGİT temsilcisinden skandal paylaşımlar

Giriş Tarihi: 19.4.2017 11:09 Güncelleme Tarihi: 19.4.2017 11:12
AGİT temsilcisinden skandal paylaşımlar

Tarihi referandumun ardından skandal bir rapor yayımlayan AGİT'in, temsilcisi Miranda'nın PKK propagandası amacıyla fotoğraflar yayımladığı ortaya çıktı.

16 Nisan'da yapılan referandumda milletin tercihi 'evet' oldu. Referandum sürecinde 'hayır' cephesini açık bir şekilde destekleyen Avrupa, sonuçları görünce yeniden harekete geçti.

2 AY HAYIR'A ÇALIŞTILAR

Milletin iradesinin önüne geçebileceğini düşünen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), sözde tarafsız gözlemcilerini Türkiye'ye gönderdi. Mart ayındna bu yana Türkiye'de bulunan sözde tarafısız gözlemciler, 'hayır' cephesinde yer aldı.

TARAFSIZ DİYORLAR

AGİT gözlemcisi Ana Miranda'nın Twitter paylaşımlarında, HDP'lilerle 'hayır' mitinglerine katıldığı görülüyor.

Referandum için Türkiye'ye gelen AGİT gözlemcisi Andrej Hunko'nun da PKK paçavrasıyla fotoğrafı ortaya çıkmıştı.





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AGİT temsilcisinden skandal paylaşımlar
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