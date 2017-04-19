Başbakan Binali Yıldırım'dan YSK'ya iptal başvuruları hakkında flaş açıklama

Başbakan Binali Yıldırım gazetecilerin YSK'ya yapılan iptal başvurularına ilişkin sorusuna, "Yüzde 51,41 EVET, yüzde 48,59 HAYIR oyları çıkmıştır. Dolayısıyla anayasa değişikliği halkoylamasının sonucu EVET'tir. Halkın kararı nettir sonuç EVET'tir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım şöyle konuştu:

"SOKAĞA DAVET MEŞRUİYETTEN ÇIKMAKTIR"

Siyasi partiler kampanya boyunca bu değişikliği, bütün imkanlarını kullanarak anlatmışlardır. Vatandaş herkesi dinleyerek kararını vermiştir. Yapılan bu itiraz YSK'nın değerlendirmesi sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır. Biz görevimizi yaptık. Sandığı milletin önüne getirdik. Bu halkoylaması huzur içinde gerçekleşmiştir. Türkiye demokraside bir ilki gerçekleştirmiştir. Bu değişiklikle vatandaşımız yönetim sistemine ilişkin bir karar vermiştir. Hayırlı olsun.

İtirazın gerekçesi YSK'nın konusudur. Biz YSK'nın vereceği kararı yorumlayacak değiliz. İtiraz edenler gerekçelerini yazmıştır. Seçim sürecinde bütün partilerden temsilciler bulunuyordu. Dolayısıyla bu gerçeğin dikkate alınmasında fayda vardır.

İtiraz hukukun bir yoludur. Hak arama yolu bununla sınırlıdır. İnsanları sokağa davet etmek yanlıştır. Ana muhalefet partisini daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Sokağa davet meşruiyetten çıkmaktır. Halkın tanıdığı sonuçları ana muhalefet partisinin tanımaması kabul edilebilir bir şey değil.

"ÖNÜMÜZDE KASIM 2019 SEÇİMLERİ VAR"

Önümüzde Kasım 2019 seçimleri var. Daha fazla vatandaşın gönlüne girmek için ana muhalefet partisinin gayret göstermesi daha doğru olacaktır.

Halkoylaması sürecinde her şey söylendi. EVET ve HAYIR cephesinde çalışanlar her şeyi syledi. Artık önümüze bakmamız lazım. Türkiye'nin önünde önemli bir süreç var. Terörle mücadele, ekonomik reformlar, anayasa değişikliği ile ortaya çıkan uyum yasaları.. gibi. Birçok yapılacak iş var. Bunlara yoğunlaşmamız lazım.

Bu konuda bütün siyasi partilerin memleket meseleleri için hareket etmesi icab eder.

CUMHURBAŞKANI'NIN AK PARTİ'YE ÜYELİĞİ

Bu anayasa değişikliğinin üç maddesi hemen yürürlüğe giriyor. Diğer maddeleri Kasım 2019 seçimlerinin ardından yürürlüğe girecek. Seçimlerin YSK tarafından resmen ilan edilmesi ile birlikte Cumhurbaşkanımızın partisi ile ilişiği resmen kurulabilecek. Bizde memnuniyetle Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu partiye katılması için gerekli daveti yapacağız.

Ak Parti zaten bir kongre dönemine girmiş durumda. Bu yıl sonuna kadar bütün kongrelerimiz yenilenecek. Bir kan tazelemesi yapılacak. 2018'de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz ve 2019 Mart yerel seçimleri. 3 Kasım 2019 birleştirilmiş meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Bu arada olağanüstü bir kongre söz konusu değil.

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Bu seçim sadece Anayasa değişikliği konusunda bir değişiklik ortaya koymamıştır. Bütün partilerin alması gereken mesajlar vardır. Bizim aldığımız mesaj: Tamam Ak Parti'ye olan güven devam ediyor ama şu şu hususlarda daha dikkatli olmanız gerekiyor şeklinde bir not düştü vatandaş. Bizde buna dikkat edeceğiz ve ne gerekiyorsa adım atacağız.

