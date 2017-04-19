CHP ve HDP’nin ikiyüzlülüğü

YSK tarafından mühürsüz oyların geçerli sayılmasına itirazda bulunan ve referandumun iptalini isteyen CHP ve HDP'nin, İstanbul Büyükçekmece'de kullanılan mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Milli iradenin yüzde 51.4 ile 'evet' kararı verdiği anayasa değişikliği referandumunda sonuçların gelmeye başladığı andan itibaren 'mühürsüz oy' kelimelerini özellikle seçerek 'sahte oy' algısı oluşturmaya çalıştığı seçimlerle ilgili bu cepheyi adeta yerin dibine sokan belgeler ortaya çıktı. CHP ve HDP'nin başını çektiği "kazandığını zanneden kaybedenler" cephesi söz konusu belgelere göre mühürsüz oyların sayılmasına ilişkin sayısız başvuruya imza attı.İlk belgeye göre haziran seçimlerinde HDP'nin Büyükçekmece'de mühürsüz pusulalardaki oyların sayılması için başvuruda bulunduğu ve buna "hile amacı gütmeyen hatanın vebali seçmene yüklenemez" notunu iliştirdiği görülüyor.Ayrıca 16 Nisan seçimlerinde CHP'li üyelerin ıslak imzalarının bulunduğu tutanakta da "pusulaların mühürlenmediğini farkettiğimiz, seçmenin iradesinde sakatlık olmadığı için oylar geçerlidir" yazdığı ortaya çıktı.YSK'nın"mühürsüz oyların geçerli sayılması" kararını 1984'ten bu yana farklı tarihlerdeki seçimlerde tam 5 kez verdiği ortaya çıktı. YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını geçerli saydığı kararlarda, Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Kanun'da "arkası mühürlü olmayan pusulalarla kullanılan oyların geçersiz sayılması yönünde hüküm bulunduğu ancak bu düzenlemenin seçme hakkını engelleyecek şekilde yorumlanmaması gerektiği" aktarıldı.Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu'nda halkın gösterdiği iradeyi yok sayarak, referandum iptali için YSK'ya başvurdu. CHP adına başvuruyu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan yaptı. Tezcan, YSK'ya verdikleri dilekçede referandumun "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle iptalini istediklerini söyledi. Tezcan, YSK'nın mühürsüz oy pusulalarının geçerliliği kararını da şöyle eleştirdi: Bu seçim 'mühürsüz seçim' olarak tarihe geçecektir. Yapılan yanlışların sayımların yenilenmesiyle düzelmesi mümkün değil. Yapılması gereken meşruiyetini yitiren bu halk oylamasının iptal edilmesidir." CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Bu seçimi tanımıyoruz" şeklindeki tweetlerle milletin iradesini yok saydı.YSK, 16 Nisan günü aldığı ve sandık kurulu başkanlarını mesajla bilgilendirdiği "sandık kurulu mührü olmayan oyların da geçerli sayılması gerektiği" yönündeki kararının gerekçesini açıkladı. YSK, usulüne uygun olarak sandık kurullarına ulaştırılan oy pusulası ve zarflar kullanılarak gerçekleşen oylamada seçmene yüklenebilecek bir kusur bulunmadığını belirterek, "Anayasal hakkını kullanan seçmenin oyunun geçerli sayılmamasının, yönetime katılma hakkının özünü ortadan kaldıracak bir sonuç yaratacağı açıktır" denildi. Kararda: "YSK'ca üretildiğinden kuşku bulunmayan oy pusulası ve zarf kullanılarak gerçekleşmesi halinde, sandık kurulunca mühürleme işleminin yapılmaması tek başına seçmenin oyunun geçersiz sayılması için yeterli değildir. Aksine bir uygulama, bu hakkı korumak için getirilen ve araç niteliğinde olan usul kurallarından sadece birinin ihlalinin, hakkın özünü ortadan kaldıracak şekilde uygulanması sonucunu doğurur" denildi.