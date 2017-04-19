Erdoğan 'a gidiyor

ANKA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 19.4.2017 10:38 Güncelleme Tarihi: 19.4.2017 10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'a gidiyor

'a gidecek

Cumhurbaşkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre 30 Nisan tarihinde 'a ziyarette bulunacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'a gidiyor
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