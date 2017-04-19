EVET diyen ünlü işadamına linç kampanyası başlatıldı

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Giriş Tarihi: 19.4.2017 15:51 Güncelleme Tarihi: 19.4.2017 15:56

Referandumda EVET demesi ve EVET diyenlere teşekkür etmesi sonrasında Pınar'ın sahibi Yaşar Holding patronu hakkında linç kampanyası başlatıldı. Mesajında referandumda EVET diyenlere teşekkür eden Uzun süredir sponsorluğunu yaptığı için de esprili bir dille "En yüksek hayır Karşıyaka'dan çıkmış. Sponsorluğu gözden mi geçirsek" demişti.

EVET DEDİ KAMPANYA BAŞLADI

Türkiye'nin ünlü markası Pınar'ın sahibi olan Yaşar Holding'in patronu , referandumun ardından paylaştığı 'Evet' mesajı nedeniyle linç kampanyasına maruz bırakıldı. Yaşar'ın seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından "EVET doğru karar veren Türk Halkına şükranlar" mesajını atması ünlü işadamı hakkındaki karalama kampanyasının fitilini ateşledi.

ÜRÜNLERİNİ BOYKOTA KADAR GÖTÜRDÜLER

Linç kampanyasını başlatanlar dakikalar içerisinde Pınar'ın ürünlerini boykota kadar ileriye götürdü. Sosyal medyada TT yapılan boykot etiketleriyle Yaşar Holding'e yönelik saldırıların dozu arttırıldı. Buna esprili biçimde "En çok hayır 'dan. Sponsorluğu gözden mi geçirsek" paylaşımını da ekleyen linç ekibi yaklaşık 20 yıldır kulübe destek veren ünlü işadamına hakaretler yağdırmaktan geri durmadı.

19 YILDIR SPONSORLUĞUNU YAPIYOR

Oysa Selim Yaşar Karşıyaka basketbol takımına 19 yıldır Pınar markasıyla sponsorluk yapıyor.

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EVET diyen ünlü işadamına linç kampanyası başlatıldı
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