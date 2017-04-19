FETÖ ve Kılıçdaroğlu'nun seçim inkarı arasındaki şüpheli ilişki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılan referandum sonuçlarını tanımadıklarını söyleyerek, seçimlerin yenilenmesini istedi. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden, FETÖ'nün militanlarıyla anlaşıp güvenli bir eve kaçan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'daki referandum hezimetinin ardından 8. kez bir seçimi kaybetmesinin ardından provokasyonlara başladı..

AYNI SÖYLEMLER

Grup toplantısında yaptığı açıklamada 'Seçimleri tanımayacağız' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Emre Uslu'yla aynı olduğu ortaya çıktı.

FETÖ'CÜ USLU SİNYAL VERDİ

Emre Uslu referandum sonuçlarının ardından 18 Nisan akşamı saat 01.09'da ' Muhalefe mızmızlanmayı bıraksın. Önünde iki alternatif var. 1. Sonucu tanıma sine-i millete dön, 2. 'Önümüzdeki maça bakacaz' de sonucu tanı' şeklinde bir tweet paylaştı.

TALİMAT FETÖ'NÜN TETİKÇİSİNDEN

Emre Uslu'nun muhalefete 'Seçimleri tanıma' tanıma çağrısının ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu hiç vakit kaybetmedi ve kameralar karşısına geçtiği ilk toplantısında 'Seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıkladı.'