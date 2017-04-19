ve 'nun seçim inkarı arasındaki şüpheli ilişki

Giriş Tarihi: 19.4.2017 11:22 Güncelleme Tarihi: 19.4.2017 11:47
FETÖ ve Kılıçdaroğlu'nun seçim inkarı arasındaki şüpheli ilişki

Referandum sonucunu tanımayacağını açıklayan 'nun seçimde şaibe yalanını ısrarla gündemde tutması ve TBMM'deki grup toplantısında bile bile "yüzde 50'nin üzerinden oyla seçimi kazandık" demesinin ardında inanılmaz bir şüphe ortaya çıktı. 'nün seçimin tanınmaması yolundaki mesajları ile CHP'nin aynı mesajları arasında sadece saatler olması ve cümlelerin dahi neredeyse aynı olması dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Kemal , 16 Nisan'da yapılan referandum sonuçlarını tanımadıklarını söyleyerek, seçimlerin yenilenmesini istedi. 15 Temmuz 'cü darbe girişiminden, FETÖ'nün militanlarıyla anlaşıp güvenli bir eve kaçan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'daki referandum hezimetinin ardından 8. kez bir seçimi kaybetmesinin ardından provokasyonlara başladı..

AYNI SÖYLEMLER

Grup toplantısında yaptığı açıklamada 'Seçimleri tanımayacağız' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Emre Uslu'yla aynı olduğu ortaya çıktı.

FETÖ'CÜ USLU SİNYAL VERDİ

Emre Uslu referandum sonuçlarının ardından 18 Nisan akşamı saat 01.09'da ' Muhalefe mızmızlanmayı bıraksın. Önünde iki alternatif var. 1. Sonucu tanıma sine-i millete dön, 2. 'Önümüzdeki maça bakacaz' de sonucu tanı' şeklinde bir tweet paylaştı.

TALİMAT FETÖ'NÜN TETİKÇİSİNDEN

Emre Uslu'nun muhalefete 'Seçimleri tanıma' tanıma çağrısının ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu hiç vakit kaybetmedi ve kameralar karşısına geçtiği ilk toplantısında 'Seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıkladı.'

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FETÖ ve Kılıçdaroğlu'nun seçim inkarı arasındaki şüpheli ilişki
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