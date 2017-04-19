’li vekil tutuklandı

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 19.4.2017 17:28 Güncelleme Tarihi: 19.4.2017 17:42
HDP’li vekil tutuklandı

Muş tutuklandı.

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HDP’li vekil tutuklandı
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