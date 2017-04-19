Karı koca internet kafade videosu izlerken...

DHA

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Giriş Tarihi: 19.4.2017 15:05 Güncelleme Tarihi: 19.4.2017 15:33
Karı koca internet kafade FETÖ videosu izlerken...

Karısıyla internet kafede videoları izlerken yakalandı. Ordudan atıldığı halde hırdavatçıda çalıştığını söyledi.

Kayseri'de bir internet kafede /PDY terör örgütü lideri Gülen'in videolarını izleyen karı koca yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Belsin Mahallesi'nde bulunan bir internet kafede, terör örgütü lideri Fetullah Gülenin videolarını izleyen Y.M. ve eşi M.M.yi yakaladı.

M.M.nin Organize Sanayi Bölgesi'nde bir hırdavatçıda çalıştığını söyleyerek kendisini gizlemeye çalıştığı, ancak yapılan soruşturmada Ankara Beytepe Jandarma Okullarında Teğmen rütbesinde görev yaparken FETÖ/PDY soruşturmasıyla ordudan atıldığı öğrenildi.

Diğer şüpheli Y.M.nin ise üzerine kayıtlı 3 telefonunda örgütünün gizli haberleşme programı ByLock programının çıktığı anlaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.M. ve eşi M.M. Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.

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Karı koca internet kafade FETÖ videosu izlerken...
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