: : Şırnak'ta 11 etkisiz hale getirildi

Giriş Tarihi: 19.4.2017 21:43 Güncelleme Tarihi: 19.4.2017 22:13
Son dakika: TSK: Şırnak'ta 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'a hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Şırnak, Bestler Dereler bölgesine hava operasyonu yapıldı. Operasyonda 11 etkisiz hale getirildi"

Şırnak Bestler Dereler kırsalındaki bir mağarada tespit edilen 11 bölücü terör örgütü mensubu , düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

'dan yapılan bilgilendirmede, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı bünyesinde yürütülen operasyonlar kapsamında, bu akşam 19.50-20.20 saatlerinde Bestler Dereler kırsalında alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta, bölgedeki mağaralardan birinde tespit edilen 11 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilirken, iki silah mevzisi de imha edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri kaydedilirken, bölgede operasyona halen devam edildiği bildirildi.

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Son dakika: TSK: Şırnak'ta 11 terörist etkisiz hale getirildi
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