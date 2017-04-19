Sonbaharda genel başkan

16 Nisan referandumunda kabul edilen anayasa değişikliğinin en önemli maddelerinden biri olan partili cumhurbaşkanı uygulamasının hemen yürürlüğe girecek olması nedeniyle AK Parti'de hazırlık başladı. Cumhurbaşkanını Erdoğan'ın bu sonbaharda AK Parti'nin Genel Başkanı olması bekleniyor. Referandum sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından AK Parti, geri dönüş için Erdoğan'a davet yapacak. AK Parti, 27-28 Nisan gibi geri dönüş için Erdoğan'a davet yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu davete yanıt verip mayıs ayı başında partiye üye olup rozetini takması bekleniyor. AK Parti, Erdoğan'ın dönüşünü görkemli bir şekilde kutlamak istiyor. Bu nedenle üyelik kaydının yapılmasına ilişkin büyük bir tören hazırlanması planlanıyor. Parti üyeliğinin ardından Erdoğan'ın AK Parti grup toplantılarına da katılması bekleniyor. Erdoğan isterse grup toplantılarında konuşabilecek. AK Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hemen parti Genel Başkanı olmasını istiyor. Ancak eylül ayından önce yapılacak olan kongre olağanüstü olacağı ve seneye tekrar olağan kongre yapılacağı için AK Parti kısa aralıklarla iki kongre yapmak yerine takvimi sıklaştırarak tek kongre yapmayı planlıyor. Bugün Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılacak MYK toplantısında kongre takvimini öne alınmasının ele alınacak. Takviminin sıklaştırılması ve öne alınması için partinin en üst karar organı MKYK'dan karar alınması gerekiyor. Olağan kongre sürecine gidilirken bir yıl önceden sırayla ilçe il kongreleri yapılıyor. Alınacak kararla il ve ilçe kongrelerinin süresi kısaltılacak. Eylül ayından sonra da yapılacak olan her kongre olağanüstü olmaktan çıkıp olağan kongre olacağı için 2018 yılında tekrar kongre yapmaya gerek kalmayacak. Böylece sonbaharda yapılacak olağan kongre ile Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olacak.



'CHP SULANDIRMASIN'

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan gecesi partide yaptığı balkon konuşmasının ardından kurmayları ile bir araya geldi. Yıldırım, CHP'nin sonuçları ile ilgili spekülasyon yaratması, halkın iradesini tartışmaya açmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Referandumun tartışmaya açılmasını gerektirecek hiçbir durum yok. Yüzde 51.4 ile anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Bu bir zaferdir. Bu tür söylemlere yol vermeyelim. Kesin dille bunun doğru olmadığını gösterelim" dedi.