Tunceli'de düşen helikopterin enkazı kaldırılıyor

Tunceli'de 70 Blackhawk tipi polis helikopterinin düşmesinin ardından şehit olan 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 mürettebatın cenazeleri enkazdan çıkartıldı. Düşen helikopterin enkaz kaldırma çalışmaları ise bölgeye gönderilen helikopterler vasıtasıyla devam ediyor. Şehit cenazelerinin kısa bir süre sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne gönderileceği bildirildi.







ŞEHİTLERİN CENAZELERİ ENKAZ BÖLGESİNDEN ALINDI



Tunceli'de düşen helikopterdeki şehitlerimizin cenazeleri enkaz bölgesinden alındı. Şehit cenazeleri helikopterle Elazığ Adli Tıp Kurumu'na sevk ediliyor.